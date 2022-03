Vybrané věci poputují na několik míst Českolipska. Pokud o někom víte, komu by se věci pro děti hodily, můžete se po neděli ozvat organizátorkám, které rovněž vzkazují: „Pokud děláte podobné sbírky např. ve škole a nevíte, kam dál s věcmi, můžete se s námi domluvit. Máme k dispozici sklad i ochotné a hodné lidi k přepravě věcí, takže tomu pak uplatnění najdeme.“

Přidat ruku k dílu může veřejnost i při třídění vybraných darů, nakládání do aut a odvozu do skladu. To bude probíhat v neděli 6. března od 14 do cca 20 hodin.

Kontakty najdete na fotkách v galerii.

Pomůžeme vám pomoci. Zveřejníme vaše sbírky



Pořádáte sbírku na pomoc Ukrajině? Nabízíte ubytování pro uprchlíky či jinou pomoc? Nebo chystáte benefici? My vám pomůžeme vaši akci zviditelnit. Pošlete e-mail s informacemi o ní a kontaktní údaje na zodpovědnou osobu na e-mailovou adresu petra.hamova@denik.cz nebo proukrajinu@vlmedia.cz. Informace o vámi pořádané akci zveřejníme na webu Deníku.

Více najdete na: www.denik.cz/pomahame