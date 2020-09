Takový způsob darování krve je totiž nejen etický, ale zamezuje také, aby se krev stala předmětem nežádoucího obchodu, a to právě z důvodu bezpečnosti. Pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

V České republice navíc stále nestačí počet nových dárců vyrovnat jejich úbytek, který je dán věkem a nemocemi. I to je důvodem spuštění naší nové regionální kampaně s cílem oslovit další vhodné zájemce, kteří budou ochotni krev pravidelně darovat a pomohu se tak zasadit o zvrácení nelichotivého trendu.

Projekt startuje 1. září venkovní billboardovou kampaní, kdy bude v rámci regionu Liberecka a Českolipska umístěno několik náborových motivů vizuálně propojených s nově vzniklým webem www.jsemdarce.cz, přes který se zájemci mohou snadno přihlásit. Dále pak budeme pokračovat kontaktní náborovou kampaní, kdy nás veřejnost bude moci potkat ve městě a obchodních centrech.

Darovat krev je osobním rozhodnutím každého jednotlivce a velice děkujeme všem, kteří mohou a krev darují. Jsme rádi, že v naší společnosti stále existují lidé, kteří k ostatním nejsou lhostejní, ale chovají k sobě navzájem respekt, úctu a cítí nutnou zodpovědnost, sounáležitost a v případě potřeby jsou ochotni darovat kus sebe sama a v doslovném smyslu slova pak i natáhnout ruku k pomoci druhým.

Není to samozřejmé! O to více si této pomoci a daru života vážíme. Pokud krev ještě nedarujete, prosím, přihlaste se přes náš web www.jsemdarce.cz nebo kontaktujte přímo transfuzní oddělení ve svém okolí. Má to smysl! Děkujeme.

Ondřej Hradec, ředitel úřadu OS ČČK Liberec