Děti nás ve školce velmi často informují o svých domácích mazlíčcích. Už víme, co které zvířátko trápí nebo co kterému zvířátku dělá radost. Zkrátka sdílíme s dětmi příběhy, které se svými oblíbenci prožívají. Ale při tom jsme hlavní hrdiny těchto příběhů vůbec neviděli. Tak přesně to jsme chtěli změnit! A protože máme všichni zvířecí kamarády moc rádi, uspořádali jsme jednoho podzimního odpoledne na školkové zahradě veliké setkání rodičů, dětí a jejich domácích mazlíčků.