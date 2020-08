Léto je také hlavní sezónou bakteriálních střevních infekcí jako je salmonelóza či kampylobakterióza, kterou se se můžeme nakazit především nedostatečně tepelně zpracovaným drůbežím masem, ale někdy také infikovanou vodou v rybnících. Kampylobakteriózou onemocní každé léto několik tisíc lidí.

Bakterie způsobující infekci se mohou do těla dostat po běžném vosím či komářím štípnutí. Zejména děti si svědivé místo často rozškrábou a do rány se mohou dostat bakterie. Proto právě i zdánlivě banální komáří štípnutí rozhodně nepodceňujte a vždy místo pečlivě vydezinfikujte. Speciální pozornost si zaslouží místo, odkud jsme odstranili klíště, abychom včas odhalili případnou infekci Borrelií a co nejdříve mohla být zahájena antibiotická léčba. Při rozsáhlejších projevech zánětu s celkovými příznaky jako například horečka je nezbytné navštívit lékaře, který zahájí léčbu antibiotiky.

Nemoci bakteriálního původu se tedy neobejdou bez lékařské pomoci. Ve většině případů se totiž léčí za pomoci antibiotik. Celou řadu letních zdravotních patálií však můžeme vyřešit sami. Stačí, když máme u sebe dobře zásobenou lékárničku. Co by v ní nemělo chybět?

Přípravky na alergii

Pálení očí, vodnatá rýma, kýchání nebo vyrážka či svědění značí jediné: je tu alergie. Jak na to, aby vás nepřekvapila? Využijte léky na alergii. K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu je celá řada léků jak ve formě kapek, sprejů, gelů, sirupů či tablet. Při lokálním projevu vyrážky či štípnutí je vhodné použít gel s obsahem antihistaminik, avšak pokud je projevů alergie více, je vhodné užít antihistaminika ve formě tablety či sirupu. „Jestliže má vaše dítě v anamnéze anafylaktickou reakci jakožto těžký projev alergie např. na hmyzí bodnutí nebo složku potravin spojenou s dýchacími obtížemi, jistě jste poučeni dětským lékařem a máte vždy vy nebo vaše dítě v příruční lékárniče adrenalin v předplněném injekčním peru EpiPen, který se aplikuje do svalu na zevní straně stehna,“ upozorňuje MUDr. Jitka Koppová z interní ambulance Polikliniky Agel.

Přípravky ulevující po bodnutí hmyzem

V případě bodnutí létavým hmyzem jako jsou komáři, vosa, včela, sršeň lze využít výše uvedené léky jako na alergie. Přípravky pro zevní použití obvykle ve formě gelů většinou v sobě mají i chladivou složku, která uleví svědění. Vhodné jsou proti otokům i svědění různé tea tree oleje. Každopádně pokud dojde k narušení kůže, ránu vždy nejdříve vydezinfikujte. Pro děti je vhodná dezinfekce na bázi jódu bez obsahu alkoholu, která při ošetření nepálí.

Přípravky proti průjmu

Nedostatečná hygiena, ale i bakterie v potravinách mohou způsobit zažívací potíže, lehké i větší průjmy. Ideální je mít v lékárničce nejen léky proti průjmu, jako například ystaré dobré živočišné uhlí, ale i probiotika, která příznivě působí na střevní mikroflóru.

Léky proti horečce

Letní angína, nachlazení, ale i infekce jsou zpravidla provázeny teplotami. Ve vaší lékárničce by tak určitě neměly chybět léky na utlumení horečky. A dbejte na správný pitný režim.

Léky proti bolesti (analgetika)

U dětí by se s nimi mělo šetřit. Někdy je ale potřeba tlumit bolest v případech zranění jako je zlomená ruka či vykloubené rameno. „U volně prodejných analgetik se vždy poraďte v lékárně nebo s lékařem, které léky jsou vhodné pro děti a poraďte se i o možných lékových interakcích,“ připomíná MUDr. Jitka Koppová. Pokud bolest neustupuje, rozhodně navštivte lékaře. A bolest si při zraněních můžete ušetřit i v případě užití dezinfekce, která nepálí.

Dezinfekce (nejlépe na bázi jódu)

Odřeniny, škrábance, ranka po bodnutí hmyzem či po vytaženém klíštěti… to vše je vždy nutné vydezinfikovat. Proto v lékárničce nesmí chybět dezinfekce. Pro děti je vhodná ta, která nepálí, na bázi jódu. Ta má navíc i specifické žlutohnědé zbarvení, takže na první pohled vidíte, kde všude byla aplikována.

Borová voda a oční kapky

Na kole či v lese často hrozí, že do oka vletí nějaký hmyz, na pláži pak třeba písek. Vypláchnout oči je možní vždy silným proudem vody, nicméně poté je ideální zklidnit oči vhodnými kapkami. Ty mějte u sebe i kvůli možnému zánětu spojivek.

Elastické obinadlo, obinadlo, gáza, náplasti, škrtidlo, pinzeta, nůžky

Zlomeniny, vymknutí kotníku, řezné rány jsou častými zraněními právě v letních měsících. Proto v lékárničce nesmí chybět i tyto zdravotní pomůcky.



Přípravky na popáleniny

Nedostatečná ochrana proti ostrému slunci může být příčinou spálení kůže, které bývá velmi bolestivé. Ovšem k popáleninám může dojít i v případě nehody u táboráku. Proto přípravky proti popáleninám by také měly být součástí vaší lékárničky.

Na jedné straně bychom neměli podceňovat nebezpečí, které na nás, a hlavně na naše děti o prázdninách číhají. Na druhé straně není nutné při každé „nehodě“ ihned vyhledávat lékařskou pohotovost. S mnohými lehkými úrazy či onemocněními si můžeme poradit sami. Právě díky lékárničce, kterou je dobré mít s sebou nejen na dovolené, ale i na chalupě či při cyklistickém výletě. A nezapomeňte, lékárničku vždy skladujte mimo dosah dětí, a léky s propadlou dobou trvanlivostí vraťte do lékárny!

Jaroslav Bartoš