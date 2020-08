Na rozehřátí si můžete dát okruh kolem legendárního Máchova jezera. Čeká vás 15 kilometrů rovinatého terénu, který ujedou i vaše děti. Začněte u vlakového nádraží v Doksech a vydejte se po červené turistické značce do Starých Splavů. Odtud pak budete projíždět borovými lesy kolem jezera. Průměrným tempem trasu zvládnete za hodinku, takže budete mít dost času ke koupání na „Máchači“ nebo na prohlídku Zámku Doksy a Muzea Čtyřlístku.

· Délka trasy: 15 kilometrů

· Čas: 1 hodina

· Co je v okolí k vidění: Máchovo jezero, Aquapark Staré Splavy, Zámek Doksy, Muzeum Čtyřlístku, Zoopark Doksy, hrad Bezděz…

· Kde se najíst: La Farma Lake restaurant (Přístaviště Staré Splavy), Bistro U Strnada (Doksy), Molo 23 (hlavní pláž v Doksech), Restaurace Sklípek (Staré Splavy)

Holanské rybníky lákají ke koupání i na filmová místa

Rádi spojujete cyklovýlety i s dalšími aktivitami? Pak je pro vás trasa přes Holanské rybníky ta pravá. Rovinatý terén dlouhý 21 kilometrů vám i s několika zastaveními vydá na 2,5 hodiny i s přestávkami. Začátek výletu začíná u Zámku Zahrádky, odkud vás Máchova cesta zavede do obce Borek. Právě tady se nachází jedna z nejstarších obor v ČR. Obora je sice po většinu roku uzavřená, nahlédnout ale do ní můžete ze zříceniny letohrádku Jíljov, kde se chovají mufloni a koza bezoárová. Přes obec Sádky se pak dostanete k Holanským rybníkům, ideálním na koupání. Možná zde také poznáte místa z filmu Hastrman Ondřeje Havelky. Další téměř pohádkové zastavení vás čeká u Dolanského rybníku s pozůstatky starého mlýnu a nedalekým vodopádem. Můžete ještě pokračovat ke Smrtce, což je skalnatá vyhlídka na Koňský rybník, nebo se po stejné trase vrátit do Zahrádek.

· Délka trasy: 21 kilometrů

· Čas: 1,5 hodiny bez zastávek

· Co je v okolí k vidění: Zámek Zahrádky, zřícenina Jíljov, obora Vřísek, Dolanský rybník, pozůstatek mlýna, Dolanský vodopád, vyhlídka Smrtka, Koňské rybníky

· Kde se najíst: Hospůdka U Zámku (Zahrádky), Jachta Holany

Hamr na Jezeře je ideální pro trekingová kola

Středně obtížnou cyklotrasu nabízí okruh Hamr na Jezeře – Svébořice – Pavlin Dvůr– Vranovské skály – Průrva Ploučnice. Stezka vede zvlněným terénem o délce 25,5 kilometru, vhodným pro trekingová kola. Hned ze začátku se určitě musíte zastavit u Hamerského jezera, kde se koupal revizor Gustav Anděl ve filmu Dovolená s Andělem. Pauzu na svačinu si pak udělejte u Vranovských skal, které inspirovaly Jaroslava Foglara k napsání Rychlých Šípů v pískovcových skalách. Za pozornost stojí i Průrva Ploučnice, vodní tunel v blízkosti Novin pod Ralskem, kde se natáčely pohádky Z pekla štěstí a Princezna a písař.

· Délka trasy: 25,5 kilometru

· Čas: 2 hodiny bez zastávek

· Co je v okolí k vidění: Hamerské jezero, Vranovské skály, farma Pavlin Dvůr, Průrva Ploučnice

· Kde se najíst: Hostinec U Zlaté lípy v Novinách pod Ralskem, Zmrzlinárna Ralsko v Mimoni, Hostinec na Hrázi u Hamerského jezera

Dolní Bukovina a lidová architektura

Pokud se nebojíte kopečků, bude vás bavit okruh z Dolní Bukoviny přes Strážiště, Zourovský mlýn a Jabloneček. Připravte se na převýšení 511 metrů a 29kilometrovou trasu vedoucí částečně přes České středohoří. Po cestě se můžete udělat pár malých zastavení, např. u památek lidové architektury. Za pozornost stojí Podvicmanovský mlýn nebo zaniklé obce. Jednou z nich je třeba Jabloneček, kde narazíte na landartová díla, která zde každoročně tvoří umělci z celého světa.

· Délka trasy: 29 kilometrů

· Čas: 2,5 hodiny bez zastávek

· Co je v okolí k vidění: Podvicmanovský mlýn, Zourovský mlýn, landartová díla v Jablonečku, koupaliště U Hrocha v Dolní Bukovině

· Kde se najíst: restaurace Plovárna v Dolní Bukovině

Zelená cyklomagistrála Ploučnice pro náročné

Pro zdatné sportovce je jako dělaná Zelená cyklomagistrála Ploučnice, jejíž celková délka je 85 kilometrů. Začíná u pramenu Ploučnice u Osečné a končí až u Děčína. O něco mírnější je část magistrály, která vede k hranici mikroregionu Podralsko. Konkrétně se jedná o úsek Mimoň – obec Ralsko – Hradčany – Zákupy-Veselí – Vlčí Důl. Z těchto míst určitě stojí za zastavení Hradčany, respektive bývalé vojenské letiště, kde se natáčel Tmavomodrý svět s Ondřejem Vetchým. Nebo zámek Zákupy, kde můžete navštívit kapli, kde se konala svatba Ferdinanda d’Este a Žofie Chotkové. A kdyby vás omrzelo kolo, můžete vytáhnout in-liny! Skvělý povrch cyklostezek je na ně totiž jako dělaný.

· Délka trasy: 34 kilometrů (celková délka až do Děčína 85 km)

· Čas: 2,5 hodiny

· Co je v okolí k vidění: letiště Hradčany, zámek Zákupy, bývalý vojenský prostor Ralsko

· Kde se najíst: Penzion V Podzámčí v Zákupech, Hostinec U Zlaté lípy v Novinách pod Ralskem, Billiard Burger Bar v Mimoni

Marie Švandová, Parliamo