Jednorázové ústenky z netkané textilie získala nadace od svého zřizovatele, firmy SYNER, aby je darovala těm nejpotřebnějším.

Mezi příjemce pomoci patří např. Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Hospic sv. Zdislavy a také liberecký Krajský úřad, který ochranné pomůcky bude dále rozdělovat svým organizacím, jako jsou domovy pro seniory a dětské domovy.

„Nesmírně si vážíme nasazení a práce lidí ve zdravotnictví a sociálních službách. Protože víme, že roušky jsou stále potřeba, chtěly jsme i tímto krokem vyjádřit uznání jak lidem v první linii, tak klientům a zdravotníkům v sociální péči,“ shodují se obě představitelky Nadace SYNER Eva Syrovátková a Iva Urbanová.

Nadace se tímto krokem připojila k podpoře iniciativy ChranimTebe.cz a do distribuce roušek zapojila také Bílé Tygry, kteří pomáhají s rozvozem. Společně již tisíce roušek dovezli do hospice, na Krajský úřad i obou nemocnic.

Za Bílé Tygry se role kurýrů ujali například kapitán týmu Petr Jelínek, nejzkušenější z Tygrů Ladislav Šmíd, reprezentační útočník Michal Bulíř, juniorský reprezentant Jan Šír nebo trenér brankářů Martin Láska. „Hokej nám samozřejmě velmi chybí a jsme rádi za jakoukoliv jinou aktivitu. Když je to navíc takto prospěšná aktivita, neváhali jsme ani chvíli a pustili se do práce s Nadací SYNER. Pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba, a určitě se do takových aktivit budeme připojovat i nadále,“ řekl za celý tým Bílých Tygrů Michal Bulíř.

„Jakákoliv podpora, která naše zdravotníky pomůže při jejich těžké práci ochránit před nebezpečím nákazy koronavirem, je pro nás velmi cenná. Děkujeme společnosti Syner a Bílým Tygrům za pomoc! Díky moc!“ uvedl generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.

„V těchto dnech se prakticky na každém kroku setkáváme se solidaritou a pomocnou rukou od mnoha lidí. Již jsme děkovali našim zdravotníků, dobrovolníkům i dárcům. A Nadace SYNER je opět další součást tohoto skvělého týmu, pracují v ní lidé, kteří ukázali, že mají srdce na pravém místě a není jim současná doba lhostejná. Nesmírně si této pomoci, dalších roušek pro naši českolipskou nemocnici, vážíme. Opět pomoc putuje do první linie, kde je v tuto chvíli nejpotřebnější. Děkujeme!“ shrnul pomoc generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Pavel Marek.

Martin Kadlec