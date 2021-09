Roční program nabízí konzultace zkušených mentorů, mentorek, vzdělávací setkání a propojení s dalšími lidmi uvažujícími o vstupu do komunální politiky. Zájemci se mohou hlásit do pondělí 20. září 2021 včetně.

Prostřednictvím projektu podpoří Nadace Via aktivní lidi, kteří chtějí oživit své město a zlepšit situaci v něm jak organizováním komunitních akcí, tak i kandidováním do zastupitelstva. Vybraní účastníci získají až 10 hodin mentoringu od současných starostů, radních a zastupitelů. Budou pro ně připraveny vzdělávací setkání, na nichž se seznámí s tím, jak funguje obec, jak zapojovat občany do jejího fungování a jak vyjednávat s politiky a úředníky.

Nad rámec osobních setkání budou mít možnost sdílet svoji práci a získávat pro ni inspiraci a zpětnou vazbu na online setkáních. Získají také možnost obdržet grant na vzdělávací akci ve své komunitě nebo uspořádání veřejné debaty na jimi vybrané téma. Potkají se s dalšími lidmi, kteří se zapojují do komunitních aktivit v místě, kde žijí, a kteří uvažují o vstupu do politiky. Po skončení ročníku budou mít šanci dále spolupracovat v alumni skupině.

„Projekt NKP mi přinesl mnohem víc, než jsem čekala. Ne že by vymazal mé pochybnosti či obavy o veřejném angažování se. Ani neukázal nějaké bezpečné cesty jak dosáhnout pomyslných cílů. Ale dal mi k dispozici základní stavební kameny, zkušenosti expertů z různých oborů a především mě propojil s ostatními lidmi, kteří se dali na podobnou cestu. To vědomí, že člověk není sám, je silná podpora,“ říká Petra Korlaar z Mikulova, jedna z absolventek druhého ročníku projektu, kterého se zúčastnilo 14 lidí z celého Česka.

Další absolvent, Roman Hájek z Kladna, hodnotí svoje zapojení následovně „Předtím: Něco vás hněte. Založit ruce do klína není váš styl. Ale jít do politiky? Snáz se hledají důvody, proč to nedělat: Nebudu tomu rozumět. Nevím, kudy do toho. A vůbec, politika je přece špína, tak proč si kazit karmu?" Potom: Víte, že se tomu dá porozumět. Víte zhruba kudy. Víte (nebo tušíte), jestli to je opravdu cesta pro vás. Ale hlavně víte, že v politice je řada slušných a inspirativních lidí a že o vstupu do ní uvažují další skvělé duše s podobným mindsetem jako vy. Vědomí, že v tom nejste sami, vás neskutečně posílí.“

Zájemci o účast v programu se mohou hlásit do 20. září na https://www.nadacevia.cz/nebojme-se-komunalni-politiky/pro-uchazece/. Projekt je realizován díky podpoře Nadace Jablotron.

Hana Sedláková