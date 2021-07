A proto je tady charitativní akce s názvem Karlova lípa naděje, která se uskuteční 26. června v České Lípě.

Stojí za ní Karel Diviš, jehož tvář vám bude povědomá z České televize. Našlápnuto měl na profesionálního fotbalistu, ale úraz na hřišti ho nakonec přivedl do televizní sportovní redakce. Zájem o IT svět ho nakonec zavál jinam. Na nohy postavil online letenkový portál a dnes má prosperující firmu na administrátorské služby. A k tomu srdce na správném místě. Dvanáctiletý Jiřík Ullmann z České Lípy se tak díky němu dočká finanční pomoci, která ho může – a to doslova – znovu postavit na nohy.

Přispět může každý, kdo se zúčastní charitativní akce, která bude nabitá hvězdnými hosty a zajímavým programem. Moderovat ji bude herec Pavel Nečas, dorazí bývalý hokejista Dominik Hašek nebo zpěvačka Sharlota, chybět nebudou farmářské trhy, akce dobrovolných hasičů, děti se mohou těšit na pěveckou soutěž nebo velký skákací hrad a spoustu další zábavy. Symbolicky budou na dvou místech města zasazeny lípy naděje. Večer se pak můžete těšit do českolipské Unionky na pořad Na stojáka s Pavlem Nečasem.

Jak konkrétně pomůže akce Jiříkovi? Součtem výtěžku z charitativního prodeje koláčků, výtěžku z online dražby sportovních reprezentačních dresů na www.rajaukci.cz a ze vstupného na večerní setkání pro zvané Na stojáka, který Karel Diviš sám zaokrouhlí a osobně předá šek.

Charitativní akce Karlova lípa naděje je velkou nadějí nejen pro malého Jiříka, ale i pro rodiče a rodinu, kteří boj o jeho zdraví nevzdávají.

Zdroj: archiv rodinyJiříkův příběh



Narodil se před dvanácti lety v České Lípě jako zdravé miminko. Ve čtyřech měsících mu byla diagnostikována vzácná porucha hyperinzulinismus. Opakované hypoglykemie měly za následek těžké poškození mozku a Jiříkovi hrozilo, že nebude nikdy chodit a bude mentálně retardovaný. Rodiče Jana a Jiří Ullmannovi to nevzdali a za pomoci Vojtovy metody, Bobatovy metody, ale i díky návštěvám odborných lékařů se v synových pěti letech dočkali obratu. Jiřík byl takřka na úrovni svých vrstevníků. Objev Therasuit therapie byl pro jeho rodiče další nadějí. Je ovšem finančně náročná a není hrazená pojišťovnou.



V osmi letech se u Jiříka objevila epilepsie a rázem byl osmiletým miminem s plenami bez emocí a radosti ze života. Rodiče opět nabrali sílu a rehabilitacemi a alternativními způsoby léčby dosáhli takového zvratu, že se Jiřík mohl v roce 2019 zúčastnit závodu Spartan race kids speciál a získal svoji první medaili. A pak přišla karanténa a covid-19. Celá rodina si jím prošla, a přestože měl Jiřík lehký průběh, v jeho zdravotním i psychickém stavu nastal zvrat. Momentálně je z něho opět dvanáctileté miminko s plenami. Boj za jeho smysluplný a plnohodnotný život je opět na začátku.

PROGRAM 26. 6. 2021

10.00 - Cyklostezka Varhany Českolipsko, u kiosku Libchavská pohoda pod Slunečnou

Moderuje Pavel Nečas

Karel Diviš a I. místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhofer zahájí program a Karel Diviš zasadí první lípu naděje − osobní setkání s Jiříkem a jeho rodiči

Minirecitál Jirka Chvojka & Franta Král

Setkání s Dominikem Haškem + autogramiáda

První prodej charitativních koláčků pro Jiříka

Pozvání do České Lípy

13.00 - zahájení programu v České Lípě − hlavní stage u OD Banco

Během programu Karel Diviš a II. místostarosta České Lípy Martin Brož zasadí druhou lípu v prostoru Městského stadionu Česká Lípa

Moderuje Pavel Nečas − divadelní a filmový herec

Představení Jiříka + zahájení prodeje koláčků, Karel Diviš a I. místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhofer

Koncerty:Sharlota − zpěvačka a rapperkaLingers On − funk, blues, hip hopHappy & WILD − pop & Rock, R & BPerpetum mobile − Rock, dance musicZUŠ Česká Lípa, hudební formace žáků ZUŠ Domi − pěvecká soutěž pro děti Lípa hledá talentyJirka Charvát − Slam Poetry

Dominik Hašek

Střelby pro příchozí na florbalovou branku s měřením rychlosti a miniflorbalové hřiště s umělým povrchem pro příchozí s florbalovým miniturnajem

Hasiči Českolipska − odpolední koupací hasičská pěna

Hasiči Českolipska − kontaktní výstava historické a současné hasičské techniky

Hasiči Českolipska − hasičská vodní a světelná fontána na Smetanovu Vltavu

Spartan traing group Česká Lípa

Velký skákací hrad

Farmářské trhy s občerstvením až do večerních hodin

18.30 - Karel Diviš vyhlásí výtěžek z charitativního prodeje koláčků a výtěžek z online dražby na www.rajaukci.cz sportovních reprezentačních dresů a dresu Cristiana Ronalda, sám zaokrouhlí pro Jiříka a osobně předá šek

19.30 - Českolipská Unionka

Na stojáka s Pavlem Nečasem a rautem pro zvané − dobrovolné vstupné bude předáno rodičům Jiříka

22.00 - Ploučnice u lávky od vodního hradu

Hasiči Českolipska − hasičská vodní hudební světelná fontána u řeky Ploučnice s vystoupením Slam Poetry Jirky Charváta a za zvukového doprovodu Smetanovy Vltavy

Autor: Eva Polívková