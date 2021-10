Odpoledne se už zdravíme s prvními berg kamarády v areálu historické Hute (vysoké pece) Etelka. Huta Etelka je železným srdcem Gemeru. Byla postavena roku 1867 a patří k nejkrásnějším na Slovensku. Pec fungovala do roku 1907. Tato nádherná technická památka měla v posledních letech opravdu smůlu. Byla cílem rabování a nezájmu, tím došlo k jejímu rychlému chátrání. Naštěstí kamarádi ze sdružení banických spolků Slovenska založili neziskovou organizaci Barbora a začali pracovat na její záchraně!

Sobota je hlavním dnem setkání. Nejprve byla odhalena pamětní deska našemu kamarádovi Dušanu Vilimovi, který je autorem několika zákonů a vyhlášek Slovenské Republiky, v jeho rodišti nedaleké Kobeliarové. Po obědě a rautu u starosty Nižné Slané vyšel od kostela dlouhý, slavnostní průvod, který prošel celou obcí.

Po oficialitách jsme se přesunuli do kulturního domu, kde proběhl tradiční šachtág. Konečně, zábava venku před podiem trvala hluboko do noci. Ve volných chvílích jsme navštívili gotický kostel ve Štítníku a krásný kaštiel Betliare, nahlédli jsme i do nedokončeného tunelu ve Slavošovicích, který byl vyražen pod 750 metrů vysokou Homolkou, během druhé světové války. Ještě jsme fárali do železnorudného dolu v Kobeliarové. Ten ukončil činnost roku 2008. Neděle opět patřila dlouhé cestě domů. Na shledanou Gemer!

Je tu středa 8. září a bývalí horníci, kteří fárali na dolech v Hamru a Křižanech, se po dvouleté covidové přestávce opět sešli na tradičním již 53. setkání v mimoňské restauraci U českého lva. Sešlo se zde 82 havířů!

Hned ve čtvrtek 9. září je den horníků. Členové našeho hornického spolku uctili památku kamarádů, kteří již nejsou mezi námi a fárali na šachtách v hamerské oblasti. Položili jsme věnec u památníku na šachtě 3 v Hamru na Jezeře. Snad tím byla založena pěkná tradice.

V pátek 10. září odjela spolková delegace na 25. setkání hornických měst a obcí České Republiky do Mostu. Navečer přivítal horníky ve foyer krásného divadla primátor Jan Paparega. Až do půlnoci pokračoval příjemný společenský večer s hudbou a tancem.

V sobotu v 10.30 hodin se před magistrátem města seřadil pestrý průvod krojovaných horníků, aby následně vyšel na krátký pochod před kulturní dům Repre. Tady byl před zraky havířů slavnostně odhalen památník hornictví a důlních neštěstí. Následovalo položení věnců. Průvod se opět vrátil před radnici na první náměstí, kde proběhlo stužkování praporů a předání putovního praporu sdružení zástupcem Žacléře, kde vloni proběhlo komorní 24. setkání, primátorovi Mostu.

Dále předal primátor spolu se svatou Barborou, symbolické světlo svaté Barbory představiteli Kutné Hory, která bude pořádat 28. 9. 2022 další již 26. setkání hornických měst a obcí. Odpoledne byla v divadle předána vyznamenání "Český Permon". Dále už jen volná zábava.

Někdo odjel na exkurzi do Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech, jiní na prohlídku přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie či na projížďku po hladině jezera Most. Další se bavili před pódiem, kde vystoupili namátkou Krušnohorská dudácká muzika, Vojtaano, Chilli Band, DivNá Bára a další. Vše jednou musí skončit i tento tak nabitý týden!

Za HHS pod Ralskem M. Janošek