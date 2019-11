No jak říkám, sláva veliká, euforie a měl jsem při otvírání obchvatu pocit, že k sobě mají lidé blíž a že jsou spokojení a ceremoniál si užívají.

A jak jsem byl v povznesené náladě z úspěchu naší obce, nikoli požitím alkoholu, tak mi to nedalo a zavítal jsem do českolipského kulturního domu Crystal, kdy právě 5. 11. paní starostka města a ŘSD Liberec připravili setkání občanů na téma Budoucnost obchvatu České Lípy.

Vážení spoluobčané, vy, co jste se této debaty nezúčastnili, tak jste udělali zásadní chybu. Byl to neopakovatelný zážitek.

Už první zvláštnost, kterou bylo zabučení nebo výkřiky na představitele ŘSD při představování přítomných paní starostkou mne překvapila, ale říkal jsem si, že třeba se jedná o fanoušky fotbalu, kteří sem zavítali z nedalekého fotbalového stadionu. Následně proběhla informace právě od zástupců ŘSD a následovaly prezentace dvou projektových kanceláří, které pracují na projektu obchvatu České Lípy.

A pak to začalo. První dotaz z publika a to ve věci, kdy že se přesně začne stavět. Pan ředitel odvětil, že je reálné začít se stavbou k datu tomu a tomu (opravdu si datum nepamatuji a v tomto příspěvku mi o datum ani nejde). Odpověď posluchače neuspokojila, vzal si slovo a trval na svém, že chce vědět termín.

Pojďme k dalšímu diskutujícímu. Ten se optal, zda existuje autorita, která by pěstí bouchla do stolu a prohlásila, že připomínky toho a toho jsou nesmyslné a tím by se předešlo protahování přípravných řízení o dosti významnou dobu.

Velmi „výživným“ příspěvkem bylo vystoupení diskutujícího, který začal rozebírat jednotlivé linky městské hromadné dopravy a k tomu přidal zasvěcený ekonomický rozbor.

Zkrátím to. Následovalo vystoupení několika místních politiků a to nejen českolipských.

Přiznám se, že jsem si debatu užíval ale ke konci mi to nedalo a požádal o mikrofon: „Vážení přítomní, nerad vystupuji mimo své Kravaře. Ani já bych nebyl radostí bez sebe, kdyby do Kravař zavítala paní starosta Volfová a fušovala mi tam do řemesla. Ale nedá mi to a vystoupit musím. Abych toto jednání odlehčil, máte-li potřebu projet se po obchvatu, zvu vás do našich Kravař. Právě před několika hodinami jsme totiž otvírali obchvat Kravař. Ale vážně. Nechce se mi věřit, že dnes se zde scházíme a slyšíme, že se bude žádat o územní rozhodnutí na tuto stavbu obchvat České Lípy. Kolik starostů, starostek, ministrů a dalších politiků se u tohoto obchvat, projektů, studií atd. fotilo a následně prezentovalo v médiích.“

Pochopitelně se nejedná o přesnou citaci, ale věřím, že přítomní by podstatu mého vystoupení potvrdili.

Přeji vám všem „Českolipákům“, kteří se obchvatu České Lípy nemůžete dočkat, aby Vaši představitelé spojili síly a Vy se mohli v dohledné době po obchvatu projet. Neodpustím si: Jako my v Kravařích.

Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře v Čechách