Les může být jehličnatý, listnatý, smíšený, mladý, starý, tmavý, světlý atd. Ve Střední Evropě je na pořadu změna složení lesních porostů podle druhů. Naší současnou krizi s kůrovcem představují jehličnaté monokultury smrku ztepilého a borovice lesní. Z hlediska pracnosti a tudíž nákladů jsou monokultury výhodné, ale naproti tomu jsou velmi zranitelné ze strany škůdců z říše hmyzu. Les však obecně hmyz potřebuje. Kupříkladu v procesu opylování.. Kůrovec není opylovač, ale masívní nasazení chemie zničí s kůrovcem i hmyz potřebný. V lese rostou borůvky, brusinky, maliny a houby, jež by postřik znehodnotil.

Les můžeme obnovovat vysazováním sazenic vypěstovaných v lesních školkách, nebo přirozeným způsobem. Při těžbě mýtního lesa lesník ponechává několik stromů na hektar stát, říká se jim výstavky. Na výstavcích vyrostou šišky, které po dozrání uvolňují miliony semínek s blanitými křidélky a vítr už obstará jejich rozptýlení po pasece, ale i po vzdálenějších plochách. Zkušenost říká, že takto vzniklý les může lesník v průběhu 5 10 roků kultivovat, hlavně tím, že uvolňuje prostor těm nejlepším jedincům z náletu semen.

Klíčovou pěstitelskou roli lesník vykoná během několika let, aby dosáhl stavu zvaného zajištěná kultura. Pěstování porostu pokračuje ještě desítky roků prořezávkami, při nichž se zbavuje chřadnoucích nebo poškozených jedinců. V současnosti se bráníme monokulturám kombinacemi dřevin. Kupříkladu borovice lesní a dub letní, nebo jedle a buk lesní. Buku říkají lesníci po staletí „matka lesa“ a to pro bohatý spad listí, které je důležitou složkou lesního humusu.

V současnosti zalesňování smrkem omezujeme. Náhradním řešením je jedle bělokorá, kterou můžeme kombinovat s bukem lesním. Archeologové zjistili, že u nás lesy před pěti tisíci roky představovaly jedlo-bukové porosty. Jedle byla v 19. a 20. století méně ceněna pro výrobu nábytku, ale velmi se osvědčila ve stavebních konstrukcích. V současnosti je podíl jedle v našich lesích velmi nízký. Příčina tkví v masívních kyselých exhalacích ze spalování uhlí v letech 1950 2000. Kyselý spad likvidoval mladé jedle a proto nám dnes 20 60 leté jedlové porosty chybí.

Městské lesy Česká Lípa jedli vysazují posledních deset roků. Zájemci si mohou jedlový lesík prohlédnout v lokalitě Svárov od ulice Jilmová asi 500m jihovýchodně „U srubu“. Lesík je chráněn drátěnou oplocenkou, protože jinak by ho likvidovala vysoká lesní zvěř. Kolem jedlového lesíku můžete vidět desítky krásných dubů o stáří 130 150 roků. Co se týká zvěře, nutno říci, že je přemnožena a to nejen černá (prasata). Také černá zvěř dokáže udělat pohromu v porostu do 10 roků po vysazení, protože ryjící prasata vyhledávají ve zkypřené půdě potravu. Zkypření lesní půdy dnes patří do běžné technologie obnovy lesa.

Zmíněné kyselé exhalace byly silně redukovány v 90. letech 20. stol. tím, že elektrárny povinně zařadily za spalovací proces sice drahé, ale účinné zařízení. Zvýšené náklady investic byly kompenzovány. Problém přemnožené zvěře je léta dobře znám, ale myslivci jsou příliš silná lobby. Nicméně i na ně dojde, protože priorito je les, jakožto klíčový ekologický činitel.

Jaromír Štrumfa