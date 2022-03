Není nám to jedno! V Doksech chystají charitativní koncert pro Ukrajinu

Čtenář reportér Čtenář

Kultura Doksy a skupina MalemIrish zvou všechny, co jim to není jedno, na koncert do Kina Máj v Doksech na tříhodinový hudební zážitek.

Doksy pro Ukrajinu. Koncert se koná v pátek 4. března v Kině Máj. | Foto: kulturadoksy.cz