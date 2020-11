Většinou jde o nejmladší děti z prvního stupně základních škol, které doma nemají internet, potřebné technické zázemí a nezřídka i někoho, kdo by se učení a psaní úkolů mohl věnovat, nebo to zvládl.

V praxi se ukazuje, že děti ze sociálně znevýhodněných rodin stále nemají dostatečné technické vybavení pro distanční výuku. Stát po první vlně uzavření škol přistoupil k jejímu nákupu. Zajistil tak technické pokrytí pro školy a některé žáky. Neexistuje však metodika distribuce počítačů do rodin. Školy se obávají, zda se po zapůjčení technika do školy vrátí. Mnoho rodin nemá připojení k internetu.

Nejde však jen o technické vybavení. Učitelé a rodiče, kteří mají doma děti školou povinné, dobře vědí, že jen počítač nestačí. Hlavně mladší děti potřebují podporu dospělých. Je nutné dohlížet na plnění všech úkolů, pomáhat s organizací výuky a látku dovysvětlit. Klíčoví pracovníci mladší děti v klubu NZDM Vafle pravidelně i několikrát týdně doučují. S dítětem přímo sedí u počítače a pomáhají mu s technickými problémy, ale i s porozuměním látky okamžite během online hodiny s učitelem.

„Kdyby nebylo spolupráce s NZDM Vafle, moje žačka by se špatně zapojovala do distanční výuky. Po první vlně zavření škol, bylo vidět, že se v klubu snažili domluvené učivo doplnit. Na druhou vlnu uzavírání se naše škola připravovala, žačku jsem uvedla jako jedinou, která se do online hodin nebude moci přihlásit. Jsem ráda, že díky klubu má dívka možnost dalšího vzdělávání. Dohodli jsme se na pevných hodinách online výuky a ona se skoro všech zatím zúčastnila. Věřím, že i s vypracováním domácího zadání učiva s pomocí pracovníků nemá problém,“ popisuje svoji zkušenost s doučováním v NZDM Vafle učitelka základní školy Vladimíra Pelzmannová.

Kromě samotného doučování pracovníci děti motivují k vzdělávání. Mnohem více se teď ukazuje, že děti se učí pro sebe a pro život. Cílem není „prolézt školu“ nebo dostat dobré známky. „Bez motivace samotné učení nemá moc smysl. Hodně se s klienty bavíme o tom, proč se učit a proč se výuky vůbec účastnit. Snažíme se také předat rodičům tipy a triky, jak se s dětmi doma učit. Proto tu teď jsme. Když něco neumím, nebo si myslím, že to nezvládnu, je lepší se o to alespoň pokusit a ne to rovnou vzdát. To platí při doučování i v běžném životě.“ uvádí Oldřich Prokop, pracovník NZDM Vafle.

Díky uzavření škol se prohloubila spolupráce NZDM Vafle se školami. Nízkoprahové zařízení pro děti mládež zareagovalo na situaci a začalo plnit novou roli. Významně přispívá k tomu, aby nerovnosti ve vzdělávání způsobené distanční výukou, nebyly tak hluboké a nedopadaly na ty nejslabší. Přínos pracovníků není vidět a nedá se změřit, ale má obrovský význam nejen pro děti samotné, ale i společenský a ekonomický dopad. Dnešní děti totiž budou formovat společnost, ve které strávíme stáří.

Jana Matyášová, Rodina v centru