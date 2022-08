Diváků přišlo o něco více než v loňském roce, ale letošní rok byl zapeklitý v sestavení pořadí účinkujících, kteří byli uvedeni na plakátech a billboardech. Jelikož nikdo z umělecké branže neví, co přijde na letošní podzim díky covidovým restrikcím, válečnému stavu nebo zdražování elektřiny a plynu, tak všichni zpívají, kde můžou, aby plus mínus přečkali podzimní a zimní období ve zdraví, s pocitem, že mají z čeho zaplatit složenky nebo, že se mají čeho najíst.

A tak moderátorka večera Michaela Doležalová jako první přivítala na pódiu zatím ještě neznámou zpěvačku Leny White, a pak už začalo nutné přehazování interpretů a nečekané přidávání písniček. Původně měli všichni interpreti odprezentovat 4 songy, ale díky situaci, která nastala zpívali po šesti písničkách. Jako druhý nastoupil na pódium v současné době 21letý převážně muzikálový zpěvák Tomáš Ringel, který pro agenturu Martin Production poprvé zpíval přesně před 10 lety a vyšvihl kantilénový repertoár, který sklidil opravdu veliký úspěch.

Poté šel díky změně programu na scénu zpěvák a producent koncertu Martin France, který musel zazpívat dokonce sedm písniček, aby se dočkal příjezdu jednoho z dalších avizovaných interpretů, finalisty Superstar Zbyňka Drdy, který se přesouval z jiného vystoupení právě sem a měl půl hodinové zpoždění. Ten odzpíval svou řadu songů a mezitím z Hradce Králové po dvouhodinové jízdě dorazil i zpěvák Milan Devinne. Ten, díky tomu, že jeho přítelkyně bude každým dnem rodit, zapomněl na to, že na tomto koncertu zpívá. A když koncert začínal, jeden z členů produkce mu volal, kde vězí. V tu chvíli byl ještě spokojený s přítelkyní v rodinném domku u Hradce Králové.

Po celou tuto dobu byla produkce v telefonickém spojení s hlavní hvězdou večera Bárou Basikovou, která se vracela z odpoledního vystoupení v Jeseníkách, což je cca 400 km. A tak 120 km před cílem bylo jasné, že už to Bára nemůže stihnout a proto zastavila na odpočívadle na dálnici a diváky s opravdu velikou omluvou a smutkem v hlase přes mobil a mikrofon pozdravila. Zazpívala tak všem přísedícím kus ústřední písně Máří Magdalény z muzikálu Jesus Christe Superstar. Zároveň slíbila, že na čtvrt století tohoto koncertu, který se bude konat v sobotu 5. srpna 2023, dorazí určitě a bez dalších přejezdů po ČR a nejspíše i s jejím novým songem „Bára je na cestě“.

Po tomto dojemném telefonátu na dálku ukončila svým minikoncertem tuto událost rocková diva Marcela Březinová, se kterou si všichni interpreti na závěr přišli zazpívat jednu z jejich největších a pro tento koncert i důležitých písní Snad za to může láska. Co na závěr dodat? Vzhůru, s pevnými nervy, zdravím a vztyčenou hlavou do 25. ročníku této bohulibé akce.

(rep)