Letošní zatím poslední akcí, kterou zpěvák a producent Martin France stačil dokončit ještě před druhým nouzovým stavem, byl na konci září 22. ročník benefičního koncertu Noc s hvězdami na zámku Zahrádky, kam interpret přejel rovnou z akce Jedeme dál… na podporu cestovního ruchu a kultury na Lipensku v jižních Čechách.

22. ročník benefičního koncertu Noc s hvězdami. | Foto: Martin Production

Akce proběhla o posledním zářijovém víkendu a už během týdne bylo jasné, že se má v sobotu výrazně ochladit a má celý den pršet. Proto se pořadatelská agentura Martin Production po dohodě se starostou obce Zahrádky Ladislavem Chvojkou rozhodla původně vekovní koncert přesunout poprvé do vnitřních prostor, a to do místního obecního Společenského sálu. Toto rozhodnutí se vyplatilo, protože bylo pouhých 8 stupňů nad nulou a opravdu celý den lilo jako z konve.