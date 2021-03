Silnice I/9 spojuje Liberecký a Středočeský kraj s hlavním městem Prahou na jihu a se sousedním Německem na severu. Jde o frekventovanou trasu Zdiby - Mělník – Liběchov – Česká lípa – Německo, kterou dle průzkumu z r. 2020 využívá 4030 vozidel denně, z čehož více než významnou část tvoří doprava nákladní (1420 vozidel).

Vyhledávací studie představuje čtyři možné varianty přeložky silnice I/9 Liběchov - Dubá, přičemž dvě z nich zásadně zasahují do dosud nenarušené krajiny Úštěcka a Blíževedel, v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Blíževedly, pod které spadají i menší obce Skalka, Stranné, Litice a Hvězda, ležící v těsné blízkosti plánované přeložky, jsou klidná obec s dobrou dostupností do větších měst. Současně jde o oblíbenou turistickou a rekreační oblast, vyhledávanou pro její přírodní krásy nedotčené nevhodnou infrastrukturou nebo význačným provozem. Velmi oblíbené jsou místní cyklistické trasy, neboť obec leží z části v malebné Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Při aktuálním stavu husté silniční sítě v České republice je oblast Úštěcka a Kokořínska vzácnou oázou, kam se utíkají nejen rodiny s dětmi a turisté toužící po klidu a pobytu v nedotčené přírodě. Přivést do této oblasti kamionovou dopravu se naprosto neslučuje se snahou o zachování přírodního bohatství oblasti nebo ochranou zdraví jejích obyvatel.

Česká republika má vysoký podíl kamionové dopravy a je dlouhodobě oblíbenou tranzitní zemí zahraničních dopravců. Přeložka silnice I/9 přivádí nákladní dopravu do míst, která byla dosud tohoto vlivu uchráněna. Pro obyvatele obcí dotčených novou přeložkou to znamená zcela zásadní změnu životních podmínek, a to nikoli v dobrém.

Čeho se tedy obyvatelé oprávněně obávají:



• Podstatného zvýšení intenzity dopravy v přímém sousedství obcí a CHKO

• Zhoršení životních podmínek a zdraví obyvatel (hlučnost, prašnost, výfukové plyny)

• Významného snížení bezpečnosti pohybu dětí v obcích a jejich okolí

• Znehodnocení zemědělsky využívaných částí obce

• Narušení krajiny, vč. přirozené migrace zvěře v chráněných území a jejich okolí

• Snížení atraktivity obce a jejího okolí jakožto rekreační a turistické oblasti

• Snížení tržní ceny nemovitostí v obci

Přestože je projekt přeložky v samotném začátku, obyvatelé Blíževedel se po vzoru sousedního Úštěka rozhodli veřejně vyjádřit svůj nesouhlas s plánovou stavbou a zorganizovali petiční akci proti výstavbě přeložky silnice I/9 Liběchov-Dubá. Obyvatelé a majitelé místních nemovitostí, ale i všichni ostatní příznivci a milovníci našeho kraje mohou svým podpisem podpořit snahu o záchranu obcí a okolní krajiny, a to již od 10. března 2021. Více informací vč. odkazu na elektronickou verzi petice naleznete ve FB skupině NECHCEME silnici I. třídy u Blíževedel.

Kristýna Lánská, Skalka u Blíževedel