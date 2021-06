Nominujte na Cenu Via Bona ty, kdo i během koronakrize pomáhali

Nadace Via otevřela nominace do 24. ročníku Ceny Via Bona. Tímto oceněním chce každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým.

Snímek z předávání cen Via Bona. | Foto: archiv nadace Via