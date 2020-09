Její výstava s názvem Ve smyčce představuje návštěvníkům zajímavě pojatou figurální malbu, kde se realita mísí s expresí a zdánlivá všednost s zneklidňujícím tajemstvím. Kurátor výstavy Petr Pokorný vyzdvihuje velký talent a výraznou individualitu mladé malířky, její schopnost diváka zaujmout a přimět k zamyšlení, i psychologicky propracované motivy obrazů.

Barbora Myslikovjanová vystudovala v letech 2006 – 2010 Uměleckoprůmyslovou školu ve Valašském Meziříčí a poté absolvovala pražskou Akademii Výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Kokolii a Michaela Rittsteina. Vystavovala mimo jiné v Opavě, v Brně či v Ostravě.

Výstava Ve smyčce potrvá do 3. října a bude otevřená vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci mohou dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Markéta Myšková, Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací