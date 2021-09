Inge Kosková ilustruje také knihy. Jednou z nich je soubor básní spisovatelky, výtvarnice a překladatelky Lenky Kuhar Daňhelové, která přijala pozvání a na vernisáži se budete moci zaposlouchat do jejího přednesu poezie z knihy Jaká nesmrtelnost.

Kreslířka, grafička, ilustrátorka, pedagožka a malířka Inge Kosková ve své tvorbě prolíná evropskou humanistickou tradici s hlubokým zájmem o východní filosofii. S velikou koncentrací a citlivostí zachycuje své pocity i prožitky hudby, nechává nás nahlédnout do světa, který nás přesahuje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.