/FOTO/ V pořadí 2. mužský deblový turnaj pod názvem Novoborští přeborníci a za účasti 16 mužských deblových párů uspořádal spolek Tenisová rodina v sobotu 19. srpna v krásném, útulném, vzorně připraveném tenisovém areálu v Novém Boru. A byla to naprosto fantastická pánská jízda dokonce s doprovodným programem, o který se postaral hráč Pavel Leden a jeho milá dcerka Viktorka.

Celý turnaj se nesl v pohodové a velmi přátelské atmosféře, o kterou se postarali jak hráči, tak správce areálu Ivan Zelenka a jeho skvěle pracující tým. Všech 16 párů si turnaj maximálně užilo. K dispozici hráči měli kromě špičkového občerstvení také možnost vykoupat se přímo v místním koupališti, které je součástí tenisového areálu. A tato možnost byla mezi hráči hojně využívána. Počasí nám přálo a teploty byly skutečně letní. Proto bylo super, že jsme mohli využít možnost se osvěžit v chladné a čisté vodě. Areál v Novém Boru je známý tím, že má jednak silnou hráčskou základnu, tak mnoho loajálních a oddaných místních hráčů, kteří neváhají pomoci s přípravou a realizací turnaje kdykoliv je to potřeba. To je naprosto unikátní věc, protože ne všechny areály mají tolik oddaných a věrných hráčů.

Velkou zásluhu na tom má především správce areálu Ivan Zelenka, který hráčům připravuje ty nejlepší možné podmínky, je vstřícný a přátelský. Ivan navíc areál v Novém Boru hodně pozvedl a např. montáž umělého osvětlení na kurtu č. 3 je doslova majstrštyk, protože jsme této vymoženosti už dvakrát využili. Naposledy právě v sobotu, kdy jsme za umělého osvětlení dohrávali poslední finálový zápas celého turnaje. Turnaj jsme zakončili krátce po 20. hodině. Dokázali jsme odehrát celý zápasový program, tedy celkem 48 zápasů s tím, že hodně času nám zabralo nejen zametání, ale také kropení kurtů, protože ve vysokých letních teplotách kurty rychle vysychaly a musely se často kropit, aby se z nich neprášilo. Přesto až do konce turnaje v areálu zůstala velká skupina nejen hráčů, ale také fanoušků a fanynek.

Do programu turnaje jsme na přání hráče Pavla Ledna zařadili vystoupení jeho sympatické dcerky Viktorky Lednové. Hráči i fanoušci měli možnost vidět vítěznou taneční sestavu v hip hopu, se kterou Viktorka vyhrála mistrovství ČR. Viktorka sklidila velký aplaus a zcela zaslouženě, protože všem předvedla skvělý taneční výkon. Viktorka byla s námi po celý turnaj a musím říct, že je to vážně milá slečna s veselou a přátelskou povahou – celá po svém tatínkovi Pavlovi. Díky moc Pavle a Viktorko za úžasné vystoupení. Celý sobotní den jsme si hodně užili a domů odjížděli s další várkou nové pozitivní energie.

Po sportovní stránce měl turnaj tradičně hodně vysokou úroveň. O vyrovnanosti párů svědčí i to, že žádná dvojice nedokázala vyhrát všechny svoje soutěžní mače. Titul Novoborští přeborníci získal pár z Ústeckého kraje ve složení Petr Vondráček – Václav Fišer. Oba borci vyhráli celý turnaj jako nenasazený pár. Útok ze zadních pozic Péťovi s Vencou vyloženě svědčil. Ve skupině prohráli těsným poměrem 5:7 s párem Jan Šálek – Ota Trska. V play off ale Péťa s Vencou přeřadili na vyšší výkonnostní stupeň a až do finále oba svoje soupeře doslova zválcovali.

Ve finále narazili na silný a odhodlaný pár Jiří Kolář – Rudolf Zezulka a strhla se velká tenisová bitva. Úvod zápasu lépe vyšel Jirkovi s Rudou, kdy se díky tvrdé a nátlakové hře dostali do vedení 5:2. Pod dojmem blízkosti celkového vítězství ale Jirka s Rudou najednou přestali hrát svoji hru a soupeře posadili na koně. Venca Fišer začal silně hecovat Péťu Vondráčka a najednou se karta obrátila. Péťa Vondráček začal na kurtu řádit jako tajfun a byl doslova k nezastavení. Venca se k Péťovi po herní stránce přidal a najednou to byli Péťa s Vencou, kdo určoval dění na kurtu. Jirka Kolář s Rudou Zezulkou se snažili seč mohli, aby skvěle rozjetý mač dotáhli do vítězného konce, ale nestalo se tak. Pár Péťa Vondráček – Rudolf Zezulka nakonec poměrem 7:5 celé finále vyhráli a stali se tak historicky prvními Novoborskými přeborníky.

Do finále postoupil po náročně cestě zcela zaslouženě pár Jiří Kolář – Rudolf Zezulka. Oba borci v průběhu turnaje často až deklasovali svoje soupeře. Bez prohry vyhráli skupinu a ani v play off se se svými soupeři moc nepárali. V semifinále ale museli hodně moc bojovat s párem Jan Šálek – Ota Trska, který toužil stejně jako Jirka s Rudou postoupit do finále. Oba páry byly herně naprosto rovnocenné a tak zápas rozhodla až zkrácená hra, kterou pro sebe nakonec urvali Jirka s Rudou. Postup by si zasloužili oba páry, ale tenis je někdy krutý v tom, že o konečném výsledku nakonec rozhodne několik málo výměn ve zkrácené hře. Ve finále Jirka s Rudou od začátku vládli a až do stavu 5:2 v jejich prospěch to měli oba rozjeté na celkový triumf. Bohužel se tak nestalo a jejich finálový soupeř pár Petr Vondráček – Václav Fišer průběžný stav 2:5 ze svého pohledu otočil až na konečných 7:5.

Jirka s Rudou se ale za svůj výkon v celém turnaji nemusí nijak stydět. Dokázali vyhrát 6 ze 7 zápasů a jedinou prohru utržili až ve finále celého turnaje i když měli soupeře doslova na lopatkách. V tenise platí pravidlo, dokud nevyhraješ poslední míč, nevyhrál jsi zápas. Při vyrovnanosti a kvalitě soupeřů je někdy hodně těžké dotáhnout slibně rozjetý mač do vítězného konce. Stačí drobná ztráta koncentrace, polevení nebo pocit jisté výhry a vše se může otočit. Oba páry ve finále ale předváděli skvělou hru a oba páry se zaslouženě dostali až do finále.

Krásné 3. celkové místo si pro sebe vybojoval pár Jan Šálek – Ota Trska. Oba borci se domluvili na svůj první společný turnaj a hned od začátku drtili soupeře silou nevídanou. Jako jediní dokázali Honza s Otou ve skupině porazit později vítězný pár celého turnaje Petra Vondráčka s Vencou Fišerem. Ve skupině dokázali přehrát všechny svoje soupeře a až do semifinále si poradili s velkým přehledem. V semifinále ale Honza s Otou narazili na silný a stejně bojovný pár Jiří Kolář – Rudolf Zezulka. Honza s Otou v zápase dlouho drželi naděje na postup do finále. Padli ale ve zkrácené hře a tato jediná prohra na celém turnaji poslala Honzu s Otou do zápasu o 3. místo. Turnaj ale oba borci zakončili vítězně, když v mači o 3. místo přehráli domácí pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Oba sympaťáci si tak zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon. Hráli naprosto skvěle a nebýt několika smolně prohraných míčků ve zkrácené hře v semifinále, mohli útočit na celkový triumf.

Do semifinále postoupil nasazený a hlavně domácí novoborský pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Oba skvělí hráči převedli na turnaji výborný výkon, i když ne všechny mače sehráli podle svých představ. Zejména základní skupina se 2 těsnými porážkami ze 3 zápasů neskončila podle představ tohoto špičkového a skvěle sehraného páru. Přesto v pavouku play off si Jirka s Vláďou dokázali najít cestu mezi 4 nejlepší páry celého turnaje a hájit tam vlajku svého domácího areálu. V semifinále celého turnaje ale Jirka s Vláďou nenašli recept na Péťu Vondráčka s Vencou Fišerem. V zápase o 3. místo pak Jirka s Vláďou nevyzráli na pár Jan Šálek – Ota Trska.

Postup mezi 4 nejlepší páry ze 16 účastníků je ale i tak skvělý výkon. Jirka s Vláďou rozhodně potvrdili svoji extra třídu a obhájili pověst špičkového a velmi silného páru. Ne vždy se podaří vyhrát všechny zápasy, protože soupeř může být zkrátka o pár míčků lepší. Přesto si Jirka s Vláďou zaslouží velkou a ještě větší pochvalu za předvedenou hru a výkon. Jirka Flégl navíc na vyhlášení cen dostal ještě speciální cenu ve formě láhve vysoce kvalitní polské vodky Zubrowka, kterou Jirkovi věnoval hráč Daniel Ryl. Jirka tuto cenu dostal jako poděkování za fantastické domácí občerstvení, které Jirka nezištně a sám od sebe vozí na vybrané turnaje. Jirka je správný srdcař Tenisové rodiny a toto poděkování si rozhodně zaslouží.

Ve čtvrtfinále si zahráli páry Marian Kern – Pavel Trska, Vlasta Havlíček – Pavel Leden, Štěpán Skrbek – Pavel Pekárek a Petr Saic – Rudolf Hofman. Všechny tyto páry ukázaly v turnaji vysokou herní úroveň. Postup mezi 8 elitních párů si musely poctivě uhrát a za to jim patří velká pochvala. Velkou smůlu měl pár Vlasta Havlíček – Pavel Leden, který nejprve bez prohry vyhrál skupinu, následně vyřadil soupeře v osmifinále, aby pak ve čtvrtfinále nestačili na později nejlepší pár celého turnaje Péťu Vondráčka s Vencou Fišerem. Není ale všem turnajům konec. Budou další možnosti a na další akci mohou do semifinále postoupit klidně tyto 4 páry.

Tradičního dolního pavouka hrály páry, které prohrály svoje mače v osmifinále play off. Nejlepší výkon v dolním pavouku předvedl pár Luboš Švarc – Artur Šípek. Ve čtvrtfinále, semifinále i ve finále svoje soupeře zcela jasně přehráli a zaslouženě si vybojovali cenu pro nejlepší pár dolního pavouka. Luboš s Arturem rozhodně měli na postup mezi 8 nejlepších párů celého turnaje. To by ale v osmifinále nesměli těsným poměrem 4:6 podlehnout páru Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek. Luboš s Arturem ale zaslouží velkou pochvalu za celkový výkon v celém turnaji, protože za celý turnaj prohráli jen 2 mače a 5 soupeřů porazili. To je vážně skvělý výkon zvláště pak, když obě prohry byly s nasazenými páry.

Ve finále dolního pavouka si zahráli borci Libor Pecina – Robert Suchý. Oba velcí kamarádi si v průběhu turnaje dokázali najít svůj herní standard. Ze 7 odehraných zápasů zvládli vyhrát 3 mače a 3 ze 4 porážek byly s nasazenými páry. Postup do finále dolního pavouka si Libor s Robertem rozhodně zasloužili, protože vyhráli jak ve čtvrtfinále, tak v semifinále a jen v samotném finále si neporadili s párem Luboš Švarc – Artur Šípek. Liborovi s Robertem tak patří velké poděkování a pochvala za předvedený výkon. Herní potenciál tohoto páru je velký a oba borci se mohou v dalších turnajích jen zlepšovat. Všichni soupeři se tak musí mít před Liborem a Robertem na pozoru, protože tihle 2 borci určitě ještě neřekli po herní stránce poslední slovo.

Zápas o 3. místo v dolním pavouku vyhrál pár Michal Mašek – Lukáš Koudelka. Neměli to ale nijak snadné, protože o výsledku mače rozhodla až zkrácená hra. Michal s Lukášem v turnaji po herní stránce rozhodně nezklamali. Ve skupině prohráli 2x jen se silnými páry. V osmifinále narazili na později nejlepší pár turnaje Petra Vondráčka s Vencou Fišerem. Zvládli ale vyhrát čtvrtfinále dolního pavouka. V semifinále Michal s Lukášem nedokázali přehrát Luboše Švarce s Arturem Šípkem. V zápase op 3. místo ale ve zkrácené hře udolali pár Láďa Petrův – Franta Ille a turnaj tak zakončili vítězným mačem. Michal s Lukášem rozhodně mají na to, aby svoje soupeře hodně moc trápili. Věřím, že oba borce čeká postupně se zvyšující herní forma, kterou pak prodají na některém z dalších turnajů.

Semifinalistou dolního pavouka se stali sympaťáci z obce Okrouhlá Láďa Petrův – Franta Ille. Oba borci ukázali nejen skvělou hru. Láďa Petrův byl přítomnou fanynkou Mirkou vybrán jako Přeborník – sympaťák a dostal tak speciální věcnou cenu + diplom od spolku Tenisová rodina. Celý turnaj hráli oba borci to nejlepší co uměli. Jejich soupeři byl ve většině zápasů o trochu lepší. Láďa s Frantou ale dokázal ve čtvrtfinále porazit pár Martin Frömmel – Adam Šmejkal a zaslouženě postoupili mezi 4 nejlepší páry dolního pavouka. Láďa s Frantou rozhodně patří mezi kvalitní páry a na dalších turnajích se musí s nimi počítat, protože jsou herně schopní potrápit nebo i porazit jakéhokoliv soupeře.

Ve čtvrtfinále dolního pavouka si zahrály páry Antonín Mestek – Martin Maixner, Daniel Ryl – Marek Krása, Milan Vosecký – Luděk Třešňák a Martin Frömmel – Adam Šmejkal. Všechny tyto páry si zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. Velmi dobře zahrál pár Martin Frömmel – Adam Šmejkal, který ve skupině vyhrál 2 mače. V osmifinále ale vypadli s párem Petr Saic – Rudolf Hofman. Následně prohráli i čtvrtfinále dolního pavouka a turnaj pro oba sympaťáky skončil. Je to podle mě škoda, protože oba borci měli rozhodně na lepší výsledky. Velkou a ještě větší pochvalu si zaslouží všechny poražené čtvrtfinálové páry z dolního pavouka. Všichni borci poctivě bojovali a odehráli všechny mače i když se jim výsledkově nedařilo podle jejich představ. Ukázali se jako praví sportovci tělem i duší a proto si zaslouží klobouček dolů. Přijdou další turnaje a začne se opět od začátku. Každý turnaj je jiný a na každém turnaji může každý porazit každého. Proto i tyto páry mají na to, aby na dalších akcích sveřepě a odhodlaně proháněly všechny favority a dali jim najevo, že nejsou žádná ořezávátka.

Závěrem děkuji všem 16 párům za jejich čas a úsilí při zápasech a za spolupráci + pomoc při realizaci celého turnaje. Děkuji vám za pohodu a přátelskou atmosféru, za legraci a zábavu, kterou jsme si na turnaji užili. Bylo pro mě velkou radostí a ctí organizovat pro vás tento turnaj. Děkuji tímto Viktorce Lednové a jejímu tatíkovi Pavlíkovi Lednovi za úžasné taneční vystoupení malé dračice Viktorky! Děkuji Ivanovi Zelenkovi a jeho týmu za úžasné občerstvení ve formě párků, steaků, pečené kýty, ovoce, sladkého pečiva a salátu tzatziki. Ivan Zelenka je úžasný chlap a správce. Hráči se na turnaje do Nového Boru vždycky moc a moc těší, protože v Novém Boru to zkrátka a dobře jede a vždy je tu veselo a radostno.

Všechny rekreační hráče a hráčky zároveň zvu na všechny naše zbývající venkovní turnaje. Informace najdete na stránkách www.tenisovarodinaspolek.com. Určitě si přijďte zahrát! Rádi vás u nás všechny uvidíme. U nás si zahrajete tak, že to určitě poznáte a navíc si tu u nás najdete mnoho nových známých a přátel. Neváhejte a přijďte mezi nás! Čeká tu na vás pečlivá organizace a velká pohoda. Těšíme se na vás všechny.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina