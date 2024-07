Jako řada dalších, jsem se ve čtvrtek 18. dubna zúčastnila setkání představitelů města Česká Lípa s občany v KD Crystal. Vzhledem k tomu, že město chce s tím, co se "dozvědělo" od svých občanů, dále pracovat, je to, o čem píši, stále aktuální.

Cílem setkání mělo být to, aby si představitelé města vyslechli názory občanů a zakomponovali je do nového strategického plánu rozvoje na 10 let, jež má město posunout v různých oblastech dopředu. Podobné akce jsem se zúčastnila poprvé a ráda bych se se čtenáři Deníku podělila o tento zážitek. Protože to byl vskutku silný zážitek.

Celý průběh tohoto setkání byl plně v režii firmy Agora Central Europe - společnosti, která zajišťuje podobné akce. Na dotaz pana Skokana (bývalého starosty města), kolika městům už tato firma vyrobila podobný program (myšleno asi na 10 let), dostal odpověď, že pouze moderují. Pravdou bylo, že měli a vedli pomyslný časový plán a bylo jen na nich, kdy a komu udělí slovo. O volnou diskusi zástupců města s občany nemohla být řeč. Připadalo mi, že průběh setkání měl směřovat k tomu, aby byl spíše formální, ale úplně tomu tak nakonec nebylo.

Po úvodním slově paní starostky, ve kterém vyjádřila údiv, že přišlo tak nečekaně mnoho občanů (i když před samotným začátkem v KD Crystal jsem si nevšimla žádné výrazné informace, která by zvala a upozorňovala občany, že tady něco takového bude probíhat), pak byly možné v úvodu pouhé tři příspěvky a pak až na úplném konci, a to velice omezeně. A jak už jsem psala, záleželo jen na moderátorovi, komu dal slovo a komu ne. Obecně možnost vyjádřit se veřejně byla minimální a velmi omezená ve všech směrech.

Z počátku bylo v sále poměrně dost občanů, i mladých, ale způsob, jakým bylo setkání s občany organizováno, právě tyto účastníky asi odradil a odešli. Málokdo má dnes trpělivost a čas dvě a půl hodiny spolupracovat s městem "u stolečků" na určitých segmentech problémů skoro již daných. Pozornost těch, co zůstali, byla tvrdě zkoušena. Vytrvala jsem až do konce, mohla jsem, a zajímal mě závěr.

Vše s občany se odehrávalo u kulatých stolů, každý z nás obdržel malý anketní lístek, do kterého měl napsat pouhá pro něj dvě nejpalčivější témata pro 1. a 2. kolo diskuse. Čas hlídala firma. Vypadalo to tak, že občané sice u stolků mohli mluvit, ovšem řízeně a u každého stolku seděl někdo z již zmíněné firmy, kdo uděloval nebo bral slovo a zapisoval témata občanů, o kterých mluvili. Když u jednoho stolku sedělo deset lidí, padlo deset témat.

Hodnocení v závěru probíhalo tak, že každý měl dát body pro podle něj dvě nejdůležitější témata, tzn. tomu svému a ještě někoho. Tento způsob práce s občany dle mého názoru nebyl ani objektivní, ani inspirativní pro město, ani zřejmě pro samotné občany. Jakmile začali rozvíjet zajímavou diskusi, moderátorka to utnula.

Myslím si, že pokud by opravdu město toužilo dostat z občanů ty nejlepší nápady, jak vše vylepšit, asi by museli dostat jiný, mnohem lepší, anketní lístek, kde by se každý, kdo by chtěl, mohl rozvést své nápady podrobněji. A to třeba v jednotlivých oblastech – vzdělání, sport, kultura, bydlení, zdravotnictví, doprava, životní prostředí, bezpečnost, zaměstnanost atd. A každý dle svého uvážení by napsal inspirativní nápady pro zastupitele i to, s čím je nespokojen.

Já jsem na toto setkání se zástupci města šla proto, neboť blízko mého domu, se má stavět parkovací dům a nejen ten. To, co je naprojektováno, je z pohledu širokého hustě zabydleného okolí na Špičáku naprosto nesmyslný projekt v naprosto nevhodné lokalitě, ale o tomto projektu se chci zmínit ještě dále, neboť toto téma na shromáždění s občany opravdu rezonovalo, i přes nepřehledný systém práce již zmíněné najaté firmy s občany.

Tedy k parkovacímu domu. Obecně se na sídlištích v České Lípě špatně parkuje, ale na Špičáku je to snad nejhorší. Chápu, že město chce tento problém řešit a právě taková setkání by měla být koncipovaná tak, aby se zástupci města také něco od lidí dozvěděli. Od těch, kteří přímo v dané lokalitě žijí a vidí daný problém jinak než od stolu z radnice.

Parkovací domy by nevyřešily celou situaci a jeden parkovací dům už vůbec ne. K tomuto nápadu mě přivedl jeden realitní makléř z České Lípy. Parkovací domy jako takové jsou drahé stavby, on myslel na multifunkční parkovací dům, kde by bylo co nejvíc parkovacích míst pod střechou, nadzemní, podzemní část ošetřená nejmodernějšími bezpečnostními prvky, ale i možnost si pronajmout nebo později třeba koupit kóje na ukládání věcí, dobíjecí stanicí apod. Třeba. To už by bylo možná ufinancovatelné městem společně s bytovým družstvem. Třeba.

A kde? Tam, kde už je postavená odpovídající příjezdová komunikace a kde to nebude tak moc nikoho obtěžovat hlukem ani zbytečným nadměrným zabíráním zeleně, kterou současní obyvatelé sídliště tolik potřebují. Tzn. U otočky autobusu a konečné linek MHD 205 a 225. Tam je poměrně rozsáhlý pozemek mezi již vybudovanou širokou příjezdovou komunikací v ulici Na Výsluní (na obyvatele této ulice by musel být při projektování brán maximální ohled).

Mezi diskutujícími občany u kulatých stolků zpočátku procházela paní starostka. Pak se hlavní představitelka města ztratila a pan místostarosta Brož ji pak omluvil, že musela odejít z pracovních důvodů. Doufám jen, že došlo „k informačnímu šumu“ a že ten důvod nebyl pracovní (ale např. rodinný). Jinak bych to považovala za urážku občanů. Kdy jindy si zastupitelé města mohou vyslechnout občany, kteří je mnozí volili? Jaký je důležitější pracovní důvod?

Do konce celého setkání zůstaly spíše občané středního a vyššího věku, kteří už mohou. Ti mladí, kteří by se hlavně měli spolupodílet na tvorbě svého města, pokud přišli, nevydrželi. V úvodu padly pouhé tři dotazy od lidí. Jeden občan směřoval svůj dotaz na parkování snad na Holém vrchu, že městská policie některá špatně zaparkovaná auta stojící v křižovatce vůbec nepokutuje, přitom o kus dál jsou volná parkovací místa.

Další dotaz byl od pana Skokana na firmu Agora, která moderovala celé setkání města s občany.

První příspěvek (ten můj) směřoval na zastupitele a ptala jsem se, proč je napadlo chtít zastavit dalšími bytovými domy, garážovým domem a dalšími příjezdovými komunikacemi právě tu oblast mezi východním okrajem sídliště Špičák a Starou Lípou. Je to odpočinková přírodní zóna, kterou protíná cyklostezka z České Lípy na Písečnou, vyvěrá tu i pramen a obyvatelé České Lípy využívají tuto oblast k procházkám s pejsky, s dětmi… Jaké důvody vedou zastupitele města prosazovat zástavbu – urbanizaci daného území? Odpověď zní: nedostatek bytů, nedostatek parkovacích míst.

Dívala jsem se do současné projektové dokumentace. Jen tak odhadem by na tomto území mohlo bydlet asi 1000 lidí, počítáno i s rodinnými domy. Pro současné obyvatele žijící v této oblasti by to byla pohroma. Řešení parkovacích míst? Výsledek = 0. Co se týče nových bytů tzv. „na zelené louce“ - byly by nesmírně drahé a pro většinu potencionálních zájemců i nedostupné. Možná by to přitáhlo bohaté seniory z Prahy, možná… Ale pro mladé rodiny by takové byty asi nebyly dostupné.

Ptala jsem se dvou svých známých realitních makléřů v České Lípě a oba mi na sobě nezávisle potvrdili, že dostupných bytů je v České Lípě dost a oba si též vzpomněli na případ na Ladech, kdy developer postavil nové byty a pak je nemohl za tu cenu prodat. Město je pak odkoupilo a postupně rozprodávalo.

Obecně sídliště jsou přehřátá a její obyvatelé potřebují zvláště v létě, co nejkratší únik do zeleně. Na sídlištích je hodně obyvatel na malém území, jsou tu i socioekonomické problémy, přírodní okolí sídliště působí blahodárně na zdejší obyvatele.

Radní operovali argumentem, že město musí mít do budoucna plochy, kam se rozšířit. Ovšem radní by měli respektovat vůli velké části obyvatel České Lípy, což jsou obyvatelé Špičáku a také potencionální voliči.

V současné době je území určené k zástavbě zemědělsky využívané. Jsou to sekané louky. Málokdo si dnes uvědomuje jakou skutečnou cenu pro nás zemědělská půda má. Je to především v širším pojetí zdroj jídla pro naše děti a obecně pro udržitelný stav. Nestačí mít jen dokonalou legislativu, dobré a moudré zákony, musí to být především v hlavách těch, kdož rozhodují.

Diskuse se vedla také kolem parkovacích míst na sídlištích, zvláště Špičáku. Pak, pokud si vzpomínám, padl nápad, jak by třeba mohlo město postupovat, aby mělo větší kontrolu nad příspěvky poskytovanými těm, kteří pronajímají byty ve středu města méně příjmovým kategoriím obyvatel.

U stolku, kde se probíralo životní prostředí rezonovala tři témata, a to opět okolí Špičáku a plánovaná zástavba, okolí další sídlišť a obecně ochrana zeleně kolem nich - jakoby pomyslná zelená městská hradba, pro obyvatele příjemná a relaxační.

Dalším tématem byla potřeba městského zahradního architekta, který by připravil dlouhodobou koncepci městské zeleně. Na toto téma zareagovalo, pokud vím, vedení města, že mají harmonogram prací. Jeden pán zase navrhoval úpravu břehu Ploučnice tak, aby se tak trochu podobala pražské Náplavce. Padl i nápad na vybudování cest podél řeky pro cyklisty.

A co mě asi nejvíc dostalo byl zřejmě nejstarší účastník. Starý pán na vozíčku doprovázený mladším rodinným příslušníkem měl dotaz, který byl též zaznamenán koordinátorkou firmy Agora. Dozvěděl se od hřbitovní správy, že se nepohřbívá do země na českolipském hřbitově kvůli spodní vodě a tak se ptal velmi tichým hlasem, zda-li by se nedala udělat drenáž. Příspěvek starého pána ve mně zanechal ten večer stopu, zamyšlení… V jaké době dnes vlastně žijeme a co zůstane po naší existenci?

Setkání a probírání témat bylo velmi roztříštěné a proto vlastně důležitá a stěžejní témata u jiných stolků mi unikla.

Jak už jsem se dříve zmínila, šla jsem na setkání města s občany hlavně z osobních důvodů. Jsem obyvatelkou východní části sídliště Špičák a stejně jako části obyvatel sídliště, kteří o plánech města zastavit jeho jihovýchodní okraj rodinnými a bytovými domy vědí, se mi to vůbec nelíbí.

Tento problematický plán města rezonoval na setkání velmi silně a v závěru, kdy se vyhodnocovala jednotlivá nejčastěji diskutovaná témata, tak zástavba luk mezi Starou Lípou a Špičákem vyšlo jako prioritní pro občany, kteří celé toto absolvovali.

Pan místostarosta Brož tvrdošíjně v závěru obhajoval plán města - tedy plánovanou problematickou zástavbu, tzv. „revitalizaci Špičáku“ mezi Starou Lípou a Špičákem, i když věděl, že si tento plán část občanů nepřeje, a není jich málo.

Doufám proto, že se názor veřejnosti ve finální podobě připravovaného dokumentu objeví, jak avizovala paní starostka na pozvánce na toto setkání. A že i více našich obyvatel bude vědět, jestli máme rozumné vedení města, které včas ustoupí od něčeho, co je proti smyslu aby se obyvatelům České Lípy žilo dobře.

Irena Šefrnová