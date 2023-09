Galerie Pošta v Dubé zve na novou výstavu. Svá díla tam vystaví manželé Blanka a Zdeněk Šulcovi. Vernisáž se koná v pátek 9. září od 16 hodin.

Zdeněk Šulc kreslí a maluje. | Foto: archiv galerie

Oba se narodili v padesátých létech na Mělníku, většinu času tráví a tvoří na Kokořínsku, nedaleko Dubé.

Zdeněk Šulc kreslí a maluje, zaznamenává krajiny svým osobitým abstraktním rukopisem, ale častým tématem pro jeho tvorbu různé jsou také příběhy, velmi často biblické. Tím i prozrazuje svou lásku ke starým mistrů malířství.

Blanka Šulcová se zabývá plastikou.Zdroj: archiv galerieBlanka Šulcová se zabývá plastikou, je překvapivé, že se tak děje posledních pět let, přesto dosáhla neobyčejných výsledků. Jejím námětem jsou postavy lidí, či zvířat, které prozrazují, že má vytříbený cit pro figuru, její plastiky jsou výtvarně čisté a živé. Po první společné výstavě Cesta 2, která proběhla během prázdnin v galerii Templ v Mladé Boleslavi, Šulcovi představují svou tvorbu v Dubé.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 9. září od 16 hodin v Galerii Pošta a výstava potrvá do 7. října. Otvírací doba galerie je vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín návštěvy galerie je možné si dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.

Petr Pokorný