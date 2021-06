Do grafu nanesli jednak roky tahů a množství žabek, pak všechny číselné údaje sečetli, zaokrouhlili a spočítali aritmetický průměr na jeden rok. Aktivita je bavila, bylo to přeci jen něco jiného, než suchopárné počítání.

Letos přiskákalo do záchytných nádob 856 kvákalek a celkový počet za těch 19 let, co žáci a učitelé při jarním tahu žab pomáhají s jejich záchranou, je 20 359!

Jana Mašková, Ekoškola Dubá