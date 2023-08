Ve dnech 26. až 30. července hostil Nový Bor a Svojkov mezinárodní pětidenní závody v orientačním běhu. Na startu se objevili i aktuální mistři světa, kteří závodili na stejných tratích jako rekreační běžci z celé ČR.

Bohemia orienteering, to jsou závody v orientačním běhu, které již od roku 1978 pořádá OK Jiskra Nový Bor. A jejich obliba je stále velká, letos se přihlásilo téměř 1600 závodníků z 27 států světa. Na startu byli mimo jiné také úřadující mistři světa – Nor Kasper Fosser, Švýcarka Simona Aebersold a fenomenální Švédka Tove Alexandersson, která má na svém kontě dokonce 17 světových titulů.

Závodníci běhali v unikátních terénech – pískovcových skalách v okolí Sloupu v Čechách a Svojkova, které jsou pro zahraniční závodníky velkým lákadlem. Účast nejlepších orientačních běžců světa na závodech Bohemia orienteering ale nebyla náhodná. Řada z nich se připravovala na Světový pohár v orientačním běhu, který proběhl 2.–6. srpna v České Lípě a také v pískovcových skalách Kokořínska.

