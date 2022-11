Do Gery odcestovala skupina deseti dětí z 8. A a dvou učitelek v úterý 4. října. Před cestou jsme si připomněli některé užitečné fráze a mohli se vydat na dalekou cestu vlakem. Po příjezdu do města jsme byli v místním muzeu přivítáni vedením školy, zástupcem města a také Manfredem Sommerem, který stojí u spolupráce škol od počátku. Převzali jsme darem šek, díky němuž jsme mohli uhradit značnou část nákladů na ubytování.

Ve středu jsme zavítali do Ostschule, kde jsme se přivítali se žáky ze 6. A a jejich učitelkami. Měli jsme na programu společné učení češtiny a němčiny. Děti byly nadšené a dopoledne si moc užily. Poté jsme navštívili sklepní prostory města, které sloužily ke skladování piva, ale i jako protiletecké kryty.

Ve čtvrtek jsme se vydali vlakem do blízkého města Bad Köstritz. Navštívili jsme Dahlienzentrum, proslulé nádhernými jiřinami. Poté jsme šli do muzea Heinricha Schütze a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tomto hudebním skladateli a o historii hudby.

Filmová místa: Na gotickém hradě Kost najdete Máchalovo okénko

Pátek jsme začali procházkou po městě a vystoupáním na radniční věž. Překonat jsme museli 163 schodů. Pro naší spřátelenou Ostschule byl den ve znamení oslav. Škola byla po nákladné rekonstrukci, trvající tři roky, opět otevřena nejen žákům, ale i veřejnosti. My jsme tak mohli nahlédnout do nových prostor školy. Užili jsme si Schulfest, jehož součástí byly dílničky, sportovní atrakce i občerstvení. Nechyběl lampionový průvod a závěrečný ohňostroj. Rozloučili jsme se s našimi novými kamarády, předali si dárečky a v sobotu nás už čekala cesta zpět do naší České Lípy.

Věříme, že naše spolupráce bude fungovat i nadále a že nás naši němečtí kamarádi přijedou navštívit opět v příštím roce, a zažijeme spolu ještě hodně zážitků a legrace.

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa