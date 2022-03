Té knihy si váží i Zdeněk Svěrák, autor i herec žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Nejen že knihu křtil, ale tvrdí, že nebýt Petra Bruknera, muže plného důvtipu, báječných nápadů a osvěžujícího humoru, Cimrmanova parta už by možná ani neexistovala. Ale takto, však to znáte. Užíváte si ji, kam se vrtne.

Ale ještě jednou, zevrubněji: Kdo je vlastně tenhle Petr Brukner? Není to snad ten, co neumí ve Slavnostech sněženek jezdit na kole, ale kance ve škole složí? A není taky Jáchymem, který hodí údaje Františka Koudelky do stroje? Petra Bruknera (1943) zkrátka znáte nejen z filmů dua Smoljak a Svěrák i z Divadla Járy Cimrmana, kde jako neherec úspěšně hraje již desítky let.

Především je to ale písecký rodák, jenž naplňuje svůj život rozličnými zájmy, vedle těch sportovních, jako je tenis, cyklistika či golf, k nim dále patří poslech jazzu, kouření dýmek, fotografování i vytváření „fóráží“. A u tohoto všetečného muže usazeného s rodinkou v Brandýse nad Labem též stojí za zmínku, že je desítky let ženatý, ale nikdy nebyl ani v nejmenším rozvedený. Ten pěkný výsledek vskutku nijak nekalí fakt, že s právničkou, jíž jeho manželkou je, by se asi dnes rozváděl jen sebevrah…

FOTO: Jaro klepe na dveře. Podívejte se na fotky od čtenářky Hanky

Knižní rozhovor s všestranným Petrem Bruknerem, nadšeným a inspirativním umělcem, tentokrát vede novinář i rozhlasový moderátor Vladimír Kroc (1966), autor úspěšného rozhlasového seriálu Zvuková kronika Divadla Járy Cimrmana.

Petr Brukner působí v Divadle Járy Cimrmana od roku 1967. Tušili jste ale, že tu začínal jako oponář a kulisák? Přes roli studenta cimrmanologie v semináři hry Hospoda Na Mýtince se tady vypracoval v kmenového herce souboru. Pro jeho herectví je typický komicky nesmělý, naivní projev podpořený vysoko položeným hlasem. Režisér Jaroslav

Papoušek označil Petra Bruknera za „největšího českého žijícího naivního herce“. Od 70. let se Petr Brukner objevoval ve filmu, nejprve ve snímcích z pera dvojice SmoljakSvěrák, později i jinde. Jeho svérázné herectví užil Zdeněk Svěrák též v několika TV skečích. Celoživotní vášní Petra Bruknera je fotografování, kterému se věnuje od dětství, vlastní rozsáhlý archiv snímků ze zákulisí Divadla Járy Cimrmana a sbírku starých fotoaparátů. Vytváří i tzv. „fóráže“, vtipné koláže vytvořené z obrazů starých mistrů.

Pivní stezka představí legendární i skryté půvaby Lužických hor

Vladimír Kroc je rozhlasový moderátor. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1989 pracuje v Československém, resp. Českém rozhlase. Spolupracoval s Českou televizí, TV3 i Z1. Je spoluautorem knih Pavol Habera in flagranti, Wanastowi Vjecy Divnoknížka, Dva na jednoho, Století Miroslava Zikmunda, napsal knihy Studio 6, Peter Nagy Musicross, Jižním křížem krážem a Orion hlavou dolů. Pro ostravské studio ČT připravil a provázel čtyři cykly Postřehů odjinud z Austrálie, Nového Zélandu, jižní Afriky a nejnověji z Kolumbie. I díky tomu vznikla knížka rozhovorů přes oceán s Eliškou Krausovou Letenka do neznáma (Prostor 2021).

Radek Strnad