/FOTO/ Hudební festival Piknik fest 2021, který se ve Stráži pod Ralskem konal už počtvrté,

Piknik fest 2021 ve Stráži pod Ralskem. | Foto: Miloslava Kroužková

Naplánovaný program narušil déšť, který vydržel od odpoledne až do noci. To ale pořádající spolek Järgen family nemohlo odradit. Z hlavního pódia se tak vystupující museli přesunout do stanu, kde se začalo hrát akusticky.