Vinobraní, které původně bylo určeno především pro spoluobčany z regionu a sousedy z okolí, láká také už řadu let publikum z dalších koutů republiky. Navzdory předpovědi počasí připravily sluneční paprsky příchozím i partnerům krásné odpoledne, jehož atmosféru neuhasila ani podvečerní přeháňka. Za doprovodu cimbálovky Fjertůšek a místní hudební sestavy Vosty Band, fenomenálních vín, věhlasného burčáku a ochutnávek nejrůznějších specialit spřátelených firem i soutěžních dobrodružství se 29. srpna uskutečnil devátý ročník zdejšího tradičního závěru léta.

Hotel Port je významným dějištěm společenského života regionu. Ačkoli je znám spíše jako místo pro dovolené rodin s dětmi, konání širokého spektra firemních akcí nebo stále populárních plesů, ve skutečnosti je také vyhledávanou zastávkou řady místních, kteří si chtějí zpestřit týden vynikajícím obědem či nedělní odpolední kávou na terase restaurace s výhledem na Máchovo jezero. Vinobraní však návštěvníky seznamuje také s další tváří hotelu. A totiž s géniem loci celého areálu, jehož součástí je rovněž lesopark, hlavní tepna nedělní akce, přístavní molo či vlastní pláž.

Poprvé se Vinobraní u Máchova jezera uskutečnilo v roce 2012. Mělo za cíl otevřít hotel široké veřejnosti z okolí. I proto se dodnes koná bez vstupného, atrakce pro děti i dospělé jsou zdarma. Celý komplex během posledního prázdninového víkendu ovládla už po deváté veselá nálada, pohoda a dětský smích, jež umocnily jedinečné plavby po Velkém rybníce a další lákadla, která byla pro zájemce ve spolupráci s partnery přichystána.

Tradice je rovněž oslavou produkce skvělých moravských vín ze skupiny Chateau Valtice a vinařství Kovács. Pohárky se plnily lahodným mokem z hroznů a nechyběl ani skvělý burčák. David Šťastný, marketingový ředitel rodinné moravské firmy, která je hlavním partnerem akce, k letošní úrodě poznamenal: „Úroda v oblasti Valtic a okolí Pálavy se zatím jeví jako vysoce kvalitní. Vše naznačuje, že letošní ročník bude povedený a zúročí se, co jsme pro sklizeň podnikli. To nás nesmírně těší. Přestože bylo jaro chladnější, příroda a vinohrady více méně dohnaly určité zpoždění během teplých a slunečných dní v závěru července a první polovině srpna. Překvapilo nás ovšem, že první burčák z raných odrůd jako například Solaris či nově Augustovskij, jež letos přišel do plodnosti, jsme měli již začátkem srpna. Pro hosty Vinobraní u Máchova jezera jsme tentokrát přivezli bílý burčák z hroznů Irsai Oliver a růžový z odrůdy Modrý Portugal a samozřejmě vynikající vína z Chateau Valtice a Kovács. Protože letos producenti vína odstartovali Národní den vína a zdraví s mottem „Vinaři jsou srdcaři“, představili jsme ho veřejnosti taktéž v Portu. Návštěvníci mohli koupí vinné růže přispět na dětské kardiocentrum v Motole, které jako první zařízení svého druhu na světě zakládal Milan Šamánek, uznávaný český kardiolog.“

Návštěvníky provázely zdařilým odpolednem zážitky, o něž se postarali také další partneři vinobraní. Ochutnávaly se poctivé borůvkové koláče z hotelu Horizont či vynikající zmrzlina z penzionu a kavárny U Madony z České Lípy. Zavoněla i výběrová káva z kokořínské pražírny Naturpark 12. Gastronomickou přehlídku doplňovaly chuťovky připravené pod taktovkou šéfkuchaře Jaroslava Chýleho z Portu.

Už tradičně se sešly děti na představení pražského divadla Minor, tentokrát se hrálo O veliké řepě. V kreativní dílně přichystané ve spolupráci s časopisem S dětmi v Praze si malí umělci mohli vyzkoušet techniku linorytu s výtvarnicí Petrou Cífkovou, autorkou Domácího rodinného kalendáře. Mimo to děti celé odpoledne soutěžily na osmi stanovištích a vrcholem tohoto klání bylo losování o hodnotné ceny, v němž byli odměněni také rodiče. Nechyběli ani oblíbenci nejmenších – žabák Porty, maskot hotelu Port, a jeho kamarád Peci z hotelu Horizont.

Neodmyslitelnou atrakcí vinobraní jsou i vyhlídkové plavby po jezeře. Loď Máj, největší z místní flotily výletních lodí, vyplouvala v hodinových intervalech šestkrát, vždy obsazena do posledního místečka. Sedmá plavba pak končila v přístavišti v Doksech, a přiblížila tak návštěvníky k zaparkovaným vozidlům ve městě.

„Máme velkou radost, že se po roční odmlce návštěvníci s chutí na vinobraní vrátili a že se jim u nás líbilo. Přestože jsou lidé stále opatrní, zavítali k nám mnozí opakovaně a řada nových nás objevila. Vinobraní je pro nás důležité, můžeme tak pozdravit širokou veřejnost z blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to příležitost, jak se potkat s mnohými známými tvářemi a projevit jim náklonnost. To nám v poslední době moc chybělo. Je to zároveň naše poděkování za přízeň. Pomalu již plánujeme příští, desátý ročník, s nímž bude rezonovat také velké jubileum hotelu Port, který slaví zároveň desáté výročí od velké rekonstrukce a dvacáté narozeniny od doby, kdy začal fungovat pod vlajkou Regata Čechy,“ připomněla Zuzana Burešová, ředitelka hotelu Port.

Kateřina Šimková