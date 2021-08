Výlet může začít již v Novém Boru na náměstí v tamním sklářském muzeu, před kterým stojí skleněná plastika – strom uprostřed kruhového objezdu.

Cesta po zelené značce směrem na Havraní skály potom zavede zájemce kolem několika sklářských dílen až k borskému Lesnímu hřbitovu, kde odpočívají celé generace slavných sklářských rodin. Výletníky pak čeká výstup na vyhlídku Jelení skok, ze které je vidět na dominantu Novoborska, horu Klíč.

„Lužické hory nejsou tolik navštěvované jako třeba ty Jizerské. Jsou ale neméně půvabné a navíc mají turisté možnost navštívit zajímavé sklářské dílny. Mohou k tomu využít třeba i společnou vstupenku, kterou najdou na https://ticket.crystalvalley.cz/,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Z vyhlídky se dostanou turisté až na rozcestí Půlnoční stráň, ze které cesta utěšeně ubíhá po zpevněné silničce až pod Havraní skály. Mohou pokračovat dále po zelené, směrem do Cvikova, a to nadohled od pískovcových skalních věží, jejichž součástí je i krásný skalní reliéf Krista po bičování. Údolím samoty podél Dobranovského potůčku dojdou výletníci až do města, které láká k návštěvě obnoveného pivovaru.

Trasa v délce 9,8 kilometru je určena jak pro rodiny s většími dětmi, tak i aktivní seniory a „turisty pohodáře“. Mapu naleznete zde: https://1url.cz/nzVjk.

Jan Mikulička, Liberecký kraj