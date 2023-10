Ve dnech 16. až 23. září strávili účastníci rekondičního pobytu organizace ROSKA Česká Lípa týden v hotelu Astoria v Janských Lázních.

ROSKA Česká Lípa vyrazila do Jánských Lázní. | Foto: ROSKA Česká Lípa

V sobotu 16. září je přivítala rozkvetlá hudební lázeňská promenáda a příjemné prostředí hotelu v centru města. Dny byly plně naplněny podle plánovaného programu, avšak nabídka poznávacích procházek a zájezdů do okolí lázní všem účastníkům umožnila zažít ještě něco navíc.

Počasí nám přálo, byly to dny krásného babího léta. V Krkonoších bylo stálé zářijové počasí s dalekými výhledy, a tak jsme si přidali ke cvičení, přednáškám, ergoterapii, plavání v relaxačním lázeňském bazénu, duchovní chvilkou a setkání s panem farářem v místním kostele také nádherné výlety s panoramatickými pohledy na Sněžku, Černou horu, zalesněné vrcholy a také poznávání města a jeho okolí.

V osobě vedoucího hotelu jsme měli jednak příjemného a ochotného hoteliéra, také však i řidiče malého autobusu, kterým nás vozil na výlety. Jako místní patriot a rodák nám dělal průvodce s velmi zajímavým a podrobným výkladem , které doplnil různými postřehy v jednotlivých zastaveních.

Každý den jsme se probouzeli rozcvičkou na terase hotelu s horským vzduchem a pohledy do zeleně. Jídlo bylo chutné a bylo ho dostatek. V klubovně hotelu jsme se vzdělávali , získali jsme další znalosti a doporučení v problematice našeho onemocnění, ale i to jak si udržovat svou paměť a jak si vylepšit všední dny smíchem. To vše bylo doplněno pravidelným cvičením, sestaveným na základě doporučení lékaře a fyzioterapeuta.

Všichni, kdo se tohoto rekondičního pobytu účastnili sami na sobě pocítili, jak pěkné počasí, slunce, dobrá nálada v celé skupině je jim příjemná, že i pohled na život je hned optimističtější a veselejší a že se to projevuje i na celkové kondici a zdravotním stavu.

Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na organizaci tohoto rekondičního pobytu podíleli. Zejména to je obětavá vedoucí organizace ROSKA Česká Lípa paní Zofia Doškářová, a dále všem přispěvatelům, a poskytovatelům dotací.

Těšíme se na další setkání v příštím roce.

Zdroj: ROSKA Česká Lípa

Stanislava Silná