Nikdo z nás neprožívá zrovna veselou dobu, když na nás dopadla opatření kvůli rozšířené nemoci. A nejen to.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Přišlo jaro, ale nikde se nedá koupit jarní oblečení nebo boty. Důvodu k radosti je opravdu málo, a to nemluvím o smutnících dětičkách a jejich ustaraných rodičích. No, nějak to musíme přežít. Zatím obchody s potravinami a dalším nezbytným fungují, i když ani tam nemají zrovna pohodu. Nemoci se nevyhýbají ani jejich personálu a pak je celá tíha provozu na zdravých jedincích.