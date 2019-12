Podzim hornického spolku ze Stráže

V žádném případě to neznamená, že by Hornicko-historický spolek pod Ralskem prožíval nějakou krizi. Naopak, jde čistě o roční období! A co se ve spolku dělo?

Podzimní sraz bývalých horníků Dolů Hamr I a Křížany v restauraci U Lva v Mimoni. Ve středu 11. 9. se tu sešlo celkem 108 kamarádů. | Foto: HHS pod Ralskem