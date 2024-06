/FOTO/ V lednu začaly na naší škole v Zákupech fungovat dva badatelské týmy, které se přihlásily do soutěže Pohár vědy. Přečtěte si, jak se jim dařilo.

Dva týmy ze ZŠ Zákupy se zapojily do soutěže Pohár vědy. | Foto: Kateřina Řehořková

Do prvního týmu z 1.stupně, pod vedením paní učitelky Řehořkové, patřila z 3. A Emma Sattlerová, Magdalenka Vávrová, Verča Rychnovská, Adrianka Perlíková, dále z 3.B Anička Hlinčíková, ze 4. B Šárka Štummerová a Ráďa Skočík, z 5. A Sára Zachovová a z 5. B Marian Grundza.

Druhý tým pod vedením paní učitelky Jitky Vávrové pracoval ve složení Anežka Vávrová, Sára Perlíková, Markétka Suchá a Nikolas Štoček z 8. A, Amálka Soušková a Johanka Žílová ze 7. B a Týna Matějková z 9. A.

Oba týmy měly perné tři měsíce, scházely se pravidelně každý týden a bádaly, prováděly pokusy, fotografovaly, zapisovaly, dokumentovaly. Plnily úkoly, které jim zadavatelé zaslali. Řešení odesílaly a pak s napětím čekaly, jakým počtem bodů budou ohodnoceny.

Z každého regionu postupovaly tři nejlepší týmy. Tým 2. stupně skončil v regionu pátý, a tak nepostoupil, i když měl více bodů než mnoho postupujících týmů z jiných regionů. Na svou práci mohou být žáci i tak náležitě pyšní.

Tým mladších z 1. stupně měl obrovskou radost, protože postoupil do regionálního kola a to z 1. místa v kraji. A tak je čekalo 9. května online kolo, na které si děti připravovaly experiment Rajčatové kouzlo. Pokus předvedly, dokázaly povídat o svém experimentu a použily mnoho informací z chemie. I když se jim vše skvěle povedlo, na postup do národního kola to nestačilo. 2. místo v kraji je ale krásné a tým odvedl za těch několik měsíců velkou práci.

Výsledky naší práce a některé z experimentů budou také prezentovány v rámci Dne otevřených dveří na ZŠ Zákupy 14. září.

Za oba týmy Kateřina Řehořková a Jitka Vávrová