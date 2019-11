Popletené pohádky v knihovně v České Lípě

Není snad nikdo, kdo by neměl rád pohádky. Všichni je milují a tak se druháčci ZŠ Dubá vypravili do knihovny. Tentokrát to bylo až do České Lípy.

Druháci ze ZŠ Dubá vyrazili do českolipské knihovny. | Foto: ZŠ Dubá