Kdybych měl průběh poslední venkovní smíšenky popsat jedním slovem, tak mě napadá jen jedna možnost. Fantastický. Něco podobného jako v sobotu ve Splavech zažijete jen velmi zřídka. Turnaj měl od začátku do konce vše, co si můžou hráči, organizátoři i areál ve Splavech přát. Špičkovou přátelskou atmosféru, vynikajícím způsobem připravené občerstvení včetně úžasné gulášové polévky. Skvělá nálada mezi hráči a hráčkami a také velmi ochotný a vstřícný přístup vedení areálu ve Starých Splavech. Do areálu se nakonec sjelo 18 smíšených párů z různých vzdáleností. Zastoupení měly Liberecký, Ústecký i Středočeský kraj a také Praha. A také město Scuol ve Švýcarsku.

Turnaj se nám mimořádně podařil i přesto, že jeho průběh komplikovalo počasí. Vznikaly tím prostoje, které nebyly v plánu, ale museli jsme se s tím popasovat. A zvládli jsme to naprosto úžasně. V době dešťových přeháněk nebyla v areálu nijak skleslá nálada. Naopak. Pustila se muzika a místo nadávek na počasí se zpívalo, tancovalo, neustále se někdo hlasitě zasmál. Ukázalo to jednu hodně důležitou věc. Lidi věděli dopředu, že počasí nebude nic moc. Všichni s tím počítali a dobře se na to připravili. Ale co je ještě důležitější, nikdo nechtěl, aby se turnaj rušil, nebo nedohrál. Nikdo nechtěl areál opustit a všichni měli svatou trpělivost s nadějí, že se turnaj nakonec dohraje. Nevím, jak velkou pochvalu mám všem hráčům a hráčkám napsat, protože je to pro mě osobně to nejlepší, co jsem dosud na všech turnajích mohl zažít.

V poledních hodinách nás velmi zdržela dešťová přeháňka, která způsobila na kurtech louže. Museli jsme tak čekat skoro hodinu, než jsme mohli pokračovat. Poprvé ve Splavech jsme museli použít i zadní kurty. Chlapi se po dešti chopili košťat a všichni do jednoho jsme se snažili, abychom vymetli vodu z kurtů a mohlo se hrát. Míče se obalily antukou a nebyly při hře moc vidět. Ani povrch kurtů nebyl ideální. Nikoho to ale neodradilo od další hry a všichni hráči i hráčky na zápasy chodili a hráli jak nejlépe uměli. Pokud máte v turnaji kvalitní počasí a ideální průběh, tak se nikdy nedozvíte, jak úžasné lidi v turnaji máte. Pokud ale přijde turnaj, kde je od začátku nutné bojovat s počasím, řešit mokré míčky, improvizovat na místě a neustále se přizpůsobovat situaci, tak teprve pak poznáte, jak skvělí dovedou být lidi okolo vás.

Tím, že všichni přijali stav takový jaký byl a respektovali organizační pokyny, tak jsme mohli turnaj nakonec téměř celý dohrát. Nesehrálo se jen finále, a to díky tomu, že už se rychle stmívalo a zápas by se určitě za světla nedohrál. Tak jsme vyhlásili vítězem turnaje oba finálové páry. Byla to jediná možnost, jak závěr turnaje vyřešit. Děkuji tímto všem 18 párům, Markovi Haidlovi a jeho dceři Stáně za vzornou obsluhu a úžasně vstřícný přístup a také hráči Denymu Sudkovi, který sice nemohl hrát, ale přijel za námi na turnaj až z Liberce a přivezl nám kvalitní nové míče.

Po sportovní stránce měl turnaj tradičně vynikající herní úroveň. I přes ne úplně dobré podmínky jste v zápasech mohli vidět celou řadu vynikajících výměn. Hodně zápasů se hrálo vyrovnaných a i když byl výsledek třeba 6:1, tak se téměř každý game rozhodoval až ve shodách a výhodách. Vítězem turnaje se staly oba finálové páry, shodou okolností z Prahy. Páry Marek Bezák – Tereza Šmejkalová a Petr Šimánek – Lucka Fojtíková. Oba páry až do finále předváděly spanilou jízdu. Ani v jednom zápase se neocitly na pokraji porážky a vcelku suverénně kráčely až do finále. Škoda, že finále neproběhlo, protože by to byl jistě super mač s úžasnými výměnami od obou párů. Byla by to jistě super tenisová bitva se vším, co k tomu patří. Věřím, že pro oba páry bude ještě příležitost na dalších již halových turnajích si finálovou účast zopakovat a za lepších podmínek si proti sobě takto velký zápas zahrát.

Krásné 3. místo v konkurenci 18 párů obsadili David Tregler – Blanka Bílková. Vážně skvělý výkon a hlavně nečekaná jízda až do semifinále mezi 4 nejlepší páry turnaje. David s Blankou v 5tičlenné skupině nevyhráli ani jeden zápas. Nicméně se každý odehraným zápasem postupně zlepšovali a zvyšovali svoji herní úroveň. Poslední 2 zápasy ve skupině prohráli až po velkém boji poměrem 5:7 a 6:7. Rozjetí z vypjatých zápasů nejdříve David s Blankou v 1. kole play off vyřadili pár Marian Kern – Katka Danková, aby pak v osmifinále velmi překvapivě ve zkrácené hře, kdy v jejím průběhu prohrávali již 1:5, dokázali neskutečným způsobem zápas proti páru Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová otočit. Nestává se v našich turnajích často, aby pár, který ve skupině prohraje všechny 4 zápasy, porazí v osmifinále pár, který naopak ve skupině všechny 4 zápasy vyhrál. Přesto se tak stalo a David s Blankou slavili postup nejen do čtvrtfinále celého turnaje, ale následně zvládli porazit i pár Patrik Vraspír – Katka Vraspír.

Semifinalistou celého turnaje se stal pár Tonda Mestek – Alisa Firsová. Další velké překvapení na úkor nasazených a favorizovaných párů. Tonda s Alisou hráli spolu 2. turnaj a šlo jim to od začátku velmi dobře. Ve skupině vyhráli 2 ze 4 zápasů. V osmifinále vyřadili silný a zkušený pár Luboš Skalka – Jana Hačecká, aby ve čtvrtfinále zaskočili a překvapili jeden z nasazených párů Marka Svobodu s Ivou Schwarzovou. V semifinále nestačili na pár Marek Bezák – Tereza Šmejkalová a prohráli si nim jak ve skupině, tak v play off. Do zápasu o 3. místo nenastoupili, protože Tonda začal mít bolesti v rameni a nechtěl riskovat zhoršení zranění. Přesto je tento výsledek pro Tondu s Alisou velkým povzbuzením do dalších turnajů. Na prvním turnaji v sobotu 13.8.2022 hráli čtvrtfinále dolního pavouka. O měsíc později pak už byli v semifinále celého turnaje. To je obrovský výkonnostní vzestup!

Čtvrtfinalisty turnaje se staly páry Petr Růžička – Jana Mouchová, Patrik Vraspír – Katka Vraspír, Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová a Marek Svoboda – Iva Schwarzová. Všechny tyto páry musím moc a moc pochválit za předvedenou hru výkony v turnaji. Ukázali jste, že na to máte. Prohra ve čtvrtfinále v tak těžké konkurenci není rozhodně žádná ostuda. Přijdou další turnaje, kde pořadí v semifinále může být zcela opačné a budete to právě Vy, kdo si zahraje o věcné ceny. Můžete být na svůj výkon hrdí a rozhodně se nemáte za co stydět. Předvedli jste to nejlepší co ve vás bylo. Potvrdili jste vysoké kvality svojí hry.

V dolním pavouku, kam zařazujeme poražené osmifinalisty, se nejlépe vedlo páru Michal Mašek – Renata Slabá. Míša s Renčou odehráli ve stejném složení všechny 3 smíšenky ve Starých Splavech. A ani na jednom turnaji vyloženě nepropadli. Vyhrát v tak náročné konkurenci dolního pavouka je velký výkon a navíc když v celém turnaji museli sehrát 8 zápasů. Mrzet je určitě bude prohra v osmifinále s párem Tonda Mestek – Alisa Firsová, která je poslala do dolního pavouka. Jinak Michal s Renčou vyhráli 6 z 8 odehraných zápasů a výhra dolního pavouka je tak ve správných rukách. Míša s Renčou patří mezi kvalitní smíšené páry, které mají na to bojovat o nejvyšší příčky. Určitě se na dalších smíšenkách Míša s Renčou znovu vyhecují k velkému výkonu a jejich soupeři si na Míšovi s Renčou mohou kdykoliv vylámat zuby. Díky moc Míšo a Renčo za Váš úžasný výkon.

Finalistou dolního pavouka se stal pár Luboš Švarc – Kristýna Balcarová. Druhý z párů, který odehrál v turnaji celkem 8 zápasů. Kristýna zahájila turnaj s parťákem Tono Žabkou, který ale po odehraném osmifinále turnaj opustil a místo Tonyho nastoupil ke Kristýně Luboš Švarc. A s Lubošem se Kristýně začalo najednou dařit tak, že postoupili až do finále dolního pavouka. Ve finále si nepřišli na pár Michal Mašek – Renata Slabá, ale i tak si zaslouží za svůj výkon velké uznání a Kristýně se sluší poděkovat za to, že zvládla odehrát všech 8 soutěžních zápasů.

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Patrik Calábek – Irena Borovcová. Výborný výkon páru, kdy mladík Patrik Calábek utvořil velmi sympatický a pohodový pár s Irenkou Borovcovou věkově o hodně let starší. Přesto si Patrik s Irčou dokázali k sobě najít velmi rychle cestu a na druhém společném turnaji dosáhli na svoje první velké úspěchy. V 1. kole play off vyřadili pár Luboš Krejča – Katka Krejčová. V osmifinále potrápili pár Marek Bezák – Tereza Šmejkalová, kdy na ně uhráli 3 gamy. V dolním pavouku ve čtvrtfinále vyřadili po velkém boji výsledkem 7:5 pár Luboš Skalka – Jana Hačecká. V semifinále už nezbylo tolik sil na rozjetého soupeře Michal Mašek – Renata Slabá. Do zápasu o 3. místo nakonec nemuseli nastoupit, protože pár Pavel Leden – Lenka Fleklová zápas skrečovali. Druhý turnaj smíšených párů ukázal, že pár Patrik Calábek – Irena Borovcová rozhodně má potenciál soupeře nejen zlobit, ale dokonce je i porážet a že na dalších turnajích nebudou určitě jen do počtu.

Semifinalistou dolního pavouka se stali Pavel Leden mladší – Lenka Fleklová. Velmi sympatický pár a hlavně Pavel Leden mladší, to je vážně úžasný chlap. V době dešťových přeháněk to byl právě Pavel, kdo roztancoval a rozezpíval ženy, začal jako první tančit a společně s Luckou Fojtíkovou předvedli úžasné taneční vystoupení. Pavel Leden mladší neustále srší dobrou náladou, vtipnými hláškami a veselou povahou. Navíc jak se ukázalo, je to skutečný chlap do nepohody a za všech okolností se na něj můžete spolehnout. Mám radost, že právě Pavel Leden mladší na turnaji ve Splavech s námi byl a výrazným způsobem se podílel na úspěchu celého turnaje.

V turnaji s Lenkou Fleklovou si vedli velmi dobře. Vyhráli 2 ze 6 zápasů, ale pokud prohráli, tak vždy po boji a svoje soupeře nutili k maximálnímu nasazení, aby Pavla s Lenkou porazili. Lenka Fleklová hrála v květnu první smíšenku s Pavlem Lednem starším, otcem jejího parťáka ze zářijové smíšenky. Pavel nemůže jezdit na naše turnaje tak často, jak by si on sám přál, protože to má nejdále ze všech. Až ze švýcarského města Scuol. Ale pokud přijede, vždy je to velmi vítaný člen Tenisové rodiny. Díky moc Pavle a Lenko za váš přínos k úspěchu celého turnaje a za předvedenou hru.

Poraženými čtvrtfinalisty dolního pavouka se stali Jiří Flégl – Lenka Pulkrábková, Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, René Šenk – Jeanet Glázrová a Luboš Skalka – Jana Hačecká. Všechny tyto 4 páry předvedly na turnaji výborné výkony. Rozhodně nebyly do počtu a ve svých zápasech sehrály často velmi vyrovnané partie, kdy často kousek sportovního štěstí chyběl těmto 4 párům k tomu, aby se na turnaji dostaly výše. Přesto je potřeba tyto páry moc a moc pochválit, protože nejenže srdnatě bojovaly o každý míč, ale v rámci turnaje výrazně přispěly k úžasné celkové atmosféře. Speciální pochvalu si zaslouží Jirka Flégl, který na turnaj dodal jako příspěvek úžasné občerstvení v podobě domácích masových konzerv, klobásy, zeleniny a domácí pomazánky. Jirka je vážně velký pohodář a zaslouží si velké poděkování a pochvalu za to, jak ve svém věku stále zdatně prohání mladíky a dává jim tenisové lekce. Jirkovi děkuji za skvělé občerstvení a páru Jirka Flégl – Lenka Pulkrábková za kvalitní tenisové výkony.

Pochvalu zaslouží také páry, které se sice do hlavního pavouku neprotlačily, ale i tak sehrály skvělé zápasy, kdy jen horší koncovka rozhodla o tom, že tyto páry na turnaji nevyhrály soutěžní mač. Páry Marian Kern – Katka Danková a Luboš Krejča – Katka Krejčová ve svých zápasech bojovaly a nechaly na kurtu vše, co bylo v jejich silách. Nakonec se dostaly až do zápasu proti sobě a jeden z nich mohl na turnaji zaznamenat výhru. Za stavu 6:6 se ale oba páry dohodly na remíze a zápas ukončily. Katka Danková na turnaji zaznamenala další výkonnostní zlepšení. Marian s Katkou se v zápasech dostávají do výměn, které již dokáží vyhrávat. Čím častěji bude pár na zápasy chodit, tím lépe se mu povede. Zejména Katka musí být trpělivá. Pokud vydrží, tak se i ona dočká sladkého ovoce v podobě vyhraného mače. Stejně tak páru Luboš Krejča – Katka Krejčová přeji, aby se brzy dostal na vítěznou vlnu. Rozhodně nehrají nijak špatně, jen je potřeba více trpělivosti v koncovce výměn a gamů a určitě to přijde.

Závěrem chci tradičně ještě jedno poděkovat všem 18 párům, hráčům Denymu Sudkovi a Pavlovi Kosťunovi za návštěvu a podporu turnaje, Markovi Haidlovi a jeho dceři Stáně za vzornou obsluhu a vstřícný přístup. Byla to fantastická sobota, ze které mám spoustu skvělých pocitů a díky vám všem také velkou až obrovskou hromadu pozitivní energie. Všem ostatním rekreačním tenistům a tenistkám posílám tuto výzvu! Přidejte se k nám, udělejte si čas a přijeďte si zahrát naše turnaje. U nás najdete vše, co k účasti potřebujete, ale hlavně u nás si skvěle odpočinete od každodenních starostí. Hodně si zahrajete, hodně se pobavíte a domů se vrátíte s takovým množstvím pozitivní energie, že vás jen tak něco neporazí a nezdolá. Těším se na vás všechny. Přijďte k nám do velké Tenisové rodiny. Rádi vás tu všechny uvidíme. Informace na stránkách www.tennisfamilly.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina