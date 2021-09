Malířka se v zájmu o krajinu přesunula od přírodních scenérií k pohledům na vesnická či městská zákoutí. Zabývá se výtvarným dojmem, který vzbuzují jednotlivé stavby či jejich seskupení. Ovšem stejně jako při klasické krajinomalbě vychází z reality, kterou zjednodušuje na základní tvary.

Dvě třetiny svého života Myšková žije v Dubé, takže je pochopitelné, že náměty obrazů pocházejí především z Dubé a okolí. Od obrazů s motivy z přírody je to sice odklon, ale logický, ke krajině či jejím detailům, které určil člověk. Nad snovým pojetím míst člověka napadají odkazy na civilistní české modernisty, například Miloslava Holého.

Mlžnost každého z obrazů Myškové je devizou, přesně tím, co obyčejný popis mění v umění. Obrazy měst a vesnic byly tím, co se dlouho mohlo malovat bez problémů, ale i přes tolik "konkurence" v zádech přinášejí díla Myškové jiný způsob vidění okolí, sekundárně i upozorňují na především architektonickou krásu kolem, kterou v rychlém čase ani už neregistrujeme. A přitom nemaluje vždy historické budovy. Markéta Myšková na těchto obrazech nepotřebuje figuru, tou jí je každý dům, strom či ulice.

Poprvé tak Markéta Myšková představuje výstavu pouze z těchto zákoutí, právě se záměrem omezit výběr z tvorby jen na tuto část.

Výstava Portréty míst bude zahájená v pátek 3.září od 18 hodin a potrvá do 2.října 2021.Navštívit jí lze vždy v sobotu a ve stedu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky je možné si domluvit na telefonním čísle 607 138 832.

kurátor výstavy Petr Pokorný