Letní kolo veřejné sbírky Pozvedněte slabé!, která je určena na pomoc lidem v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, začalo i v České Lípě na začátku května. Potrvá ještě v průběhu měsíce června.

Pozvedněte slabé! Nadace EURONISA zahájila další ročník veřejné sbírky. | Foto: se svolením Nadace EURONISA

Sbírkou zde bude podpořena organizace Charita Česká Lípa, která svými sociálními službami poskytuje pomoc matkám a otcům s nezaopatřenými dětmi, dětem ze sociálně vyloučených lokalit, pěstounům, zdravotně hendikepovaným dětem i dospělým a sociálně slabším rodinám a občanům. Tuto vytrvalou práci vykonávají již od roku 2000, aktuálně má organizace celkem 81 zaměstnanců.

Výtěžek sbírky podpoří projekt Terapeutická péče pro děti z pěstounských rodin a pomůže zafinancovat externího terapeuta, který se věnuje dětem v náhradní rodinné péči. Sbírka proběhne jednak formou putovní pokladničky a jednak prodejem sbírkových předmětů se zapojením studentů SZŠ a SOŠ Česká Lípa v letním kole sbírky, v podzimním se pak zapojí studenti Obchodní akademie Česká Lípa.

Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! byla poprvé zahájena v roce 2003 a od té doby bylo skrze ni rozděleno více než 5 milionů korun. Letos se v ulicích 11 měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku bude vybírat na předem určené projekty konkrétních neziskových organizací z daných měst. Místní lidé vybírají na neziskovky, které působí přímo v jejich městě, tedy co se v určitém městě vybere, to zde bude také později využito. Práci dané organizace proto mohou lidé znát z vlastní zkušenosti nebo z místního tisku.

Jedná se o 21. ročník veřejné sbírky a bude probíhat v těchto městech: v Liberci, Jablonci n. N., Turnově, České Lípě, Rumburku, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Frýdlantu, Chrastavě a Šluknově. Kromě letní části v květnu a červnu se bude konat také zimní část v listopadu a prosinci. Po sečtení obou částí budou vybrané peníze slavnostně předány podpořeným organizacím.

Přispět do sbírky je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS EURONISA 30, DMS EURONISA 60, DMS EURONISA 90 nebo DMS EURONISA 120. Příspěvek do sbírky pak činí 29, 59, 89 Kč nebo 119 Kč. Možné je rovněž zaslání dárcovské SMS v podobě trvalého příkazu, a to ve formátu: DMS TRV EURONISA 30 (60, 90 nebo 120). Kromě toho je možné přispět i přímo na účet vedený zdarma u UniCredit Bank v Liberci. Číslo účtu je 705 705 705/2700.

Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes 39 milionů korun a podpořila z nich 1756 projektů 340 organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus. Na podporu potřebným v minulém roce nadace rozdělila mezi 34 organizací 920 000 korun.