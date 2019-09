Celý rok jsme se nemohli dočkat, kdy už konečně pofrčíme k moři. Předloňské dobrodružství s pirátem Morganem v chorvatském Murteru vystřídal loňský pobyt u moře v Itálii s Neptunem. Dočkali jsme se i letos.

Prázdniny s Robinsonem na ostrově Pineda. | Foto: Ivana Moudrá

V pátek 14. června 2019 jsme konečně přesně v 18.00 nastoupili do autobusu a vyrazili za hranice všedních školkových dní. Cesta nám společně velmi rychle utekla a my jsme se brzy ráno všichni hrnuli do Palladia, našeho letního sídla v Bibione.