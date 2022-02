Pan Petr oslovil naší organizaci asi před třemi roky. Pamatuji si na první setkání s ním. Bylo to velmi spontánní. Pan Petr je totiž tak trochu veselá kopa. Když přijde do místnosti, vše je najednou veselejší. Nejen, že má zájem o spoustu věcí, ale také dokáže být velmi milý a je s ním sranda.

V rámci naší společné spolupráce jsme se nejprve poznávali. Domluvili jsme se na tom, co by chtěl pan Petr dělat, jaká je jeho představa o práci, co by se chtěl naučit a v čem by se chtěl zdokonalit. Jelikož nikdy samostatně nepracoval, ale jeho odhodlání bylo velké, snažili jsme mu poskytnout takovou podporu, aby si mohl splnit své sny a více se osamostatnil.

V té době cestoval pouze za podpory asistentek z pobytové a sociální služby. Jeho přáním ale bylo začít cestovat samostatně. Podporovali jsme ho při spolupráci tak, aby cestování zvládl časem sám. To se nám společně podařilo včetně nalezení zaměstnání. Petr je zaměstnaný, vykonává jednoduché manuální práce. Do práce jezdí sám, a co je hlavní, je spokojený. V práci našel přátele a nejenže si splnil svůj sen, ale také si posílil své dovednosti, kompetentnost a soběstačnost.

Příběh pana Petra by měl poukázat na to, že i lidé se zdravotním znevýhodněním mají možnost se s podporou zapojit do pracovního procesu a plnit si své sny. Pan Petr je toho ukázkovým příkladem.

Petra Vicherová, pracovní konzultantka Rytmus Liberec, detašované pracoviště Česká Lípa