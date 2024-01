Začátek roku 2024 jsme v Tenisové rodině rozjeli 13. ledna skvělým turnajem smíšených párů v hale v České Lípě. A povedl se nám naprosto úžasně. V konkurenci 15 párů z několika krajů a Prahy jsme si užili jak jednotlivé zápasy, tak turnaj jako takový.

Turnaj s názvem Smíšenka Open se hrál v sobotu 13. ledna 2024 v tenisové hale v České Lípě. | Foto: Tenisová rodina

Přípravě turnaje jsme věnovali velkou pozornost a vyplatilo se nám to. Už jen srdečné přivítání hráčů a hráček bylo velmi hezké a také celé zázemí areálu bylo připraveno velmi vzorně. Rád bych tímto poděkoval Lucii Synkové a její kolegyni za skvěle připravené občerstvení ve formě párků, ovoce, štrúdlu, bábovky a vynikajícího rizota.

Zařadit do startovného jídlo je správné rozhodnutí, protože hráči a hráčky, když mají k dispozici kvalitní jídlo, jsou v turnaji daleko více spokojení a užívají si ho rozhodně více, než když jídlo není součástí startovného nebo není v nabídce vůbec. Tradičně vynikající a znamenité občerstvení ve formě tlačenky, sulce a dalších dobrot dodal také srdcař naší tenisové rodiny Jirka Flégl. Díky moc Jirko, patří ti velká a ještě větší pochvala. Zkrátka občerstvení různého typu měli hráči a hráčky v dostatečném množství a ve vysoké kvalitě.

Spolek Tenisová rodina také přispěl svým dílem, když ženám zajistil kytičku gerberu v různých barvách a také malý veselý plastový prstýnek, který všem hráčkám bez ohledu na výsledky zůstal jako památka na tento turnaj. V areálu vládla skvělá a velmi přátelská atmosféra. Ženy i muži se navzájem spolu hodně bavili, sledovali sportovní přenosy nebo se chodili dívat a fandit do haly na mače. Kolik se vytočilo piva a kolik proběhlo panákových tornád, nevíme. To se zkrátka nedá spočítat. Důležité je, že celý turnaj probíhal v naprosté pohodě a ve skvělé náladě a že jsme si všichni navzájem dodali tolik pozitivní energie, kolik jen šlo a kolik se dalo. Jsme moc rádi, že se nám první turnaj smíšených párů takto hodně podařil. Byl to na úvod roku 2024 skvělý zážitek a náš spolek Tenisová rodina má z tohoto úspěchu velkou radost.

Po sportovní stránce měl turnaj velmi vysokou úroveň. Pouze vítězný pár celého turnaje Petr Šimánek – Zuzka Šimánková dokázal vyhrát všech 7 soutěžních zápasů. Otec s dcerou rozjeli turnaj ve velkém stylu. Hned na úvod v základní skupině vynulovali nejvýše nasazený pár Péťu Růžičku s Nikol Porazilovou. Ani v dalších zápasech ve skupině a následně pak v play off neměli Péťa se Zuzkou větší potíže.

Deset let Geoparku Ralsko zmapovala konference v Doksech

Až teprve ve finále celého turnaje, kde znovu narazili na pár Petr Růžička – Nikol Porazilová poznali, co je to odhodlaný odpor soupeře. V odvetě si totiž Péťa s Nikol počínali zcela jinak než v základní skupině a na kurtu se rozhořela bitva, kde se oba páry dlouho přetahovaly až do stavu 5:5 o vedení v mači. Poslední 2 gamy, i když po velké tenisové bitvě ale pro sebe rozhodli Péťa se Zuzkou a díky tomu se stali vítězem celého turnaje. Péťovi se Zuzkou patří velká gratulace a klobouček dolů za předvedenou hru. Péťovi se Zuzkou také děkuji za jejich přínos k celkově skvělé přátelské atmosféře.

Ve finále celého turnaje si zahráli Péťa Růžička – Nikol Porazilová. Obhájci posledního turnajového triumfu z Prahy z pátku 22. 12. nerozjeli turnaj zrovna šťastně. Hned v prvním mači ve skupině neuhráli ani jeden game na Péťu a Zuzku Šimánkovi. Pak ale oba pohodáři a sympaťáci nastartovali svoje tenisové motory a rozjeli jízdu celým turnajem, kde se zastavili až v těsně a po velkém boji prohraném finále. Ve čtvrtfinále museli Péťa s Nikol bojovat s párem Vladimír Pulkrábek – Irena Borovcová, ale koncovku mače zvládli a dobře si poradili také se svým soupeřem v semifinále celého turnaje.

Ve finále se odhodlaně postavili páru Petr Šimánek – Zuzka Šimánková, od nichž hned v 1. mači ve skupině obdrželi kanára. A odveta se jim málem podařila. Těsná prohra 5:7 svědčí o vyrovnanosti obou párů a o lépe zvládnuté koncovce od Péti a Zuzky. Krásný výsledek ve finále, kdy Péťa s Nikol mají po 2 odehraných turnajích bilanci 1x vyhraný turnaj a 1x finále, je jasné, že ani v dalších turnajích tento pár není bez šance na nejvyšší příčky. V žebříčku smíšených párů se v rámci zimní halové sezóny posunuli Péťa s Nikol již na 2. průběžné místo a tak mohou začít útočit na zatím nejlepší pár smíšenkové série Zdeněk Holický – Iveta Gütterová.

Konečné 3. místo ve skvělé konkurenci obsadil pár Michal Mašek – Renata Slabá. Oba velcí kamarádi nastoupili do turnaje ve stejném outfitu, kdy si oba pořídili stejná trička. A šlo jim to náramně. Svojí základní skupinu zvládli Míša s Renčou velmi dobře, když dokázali vyhrát 2 ze 3 zápasů. V pavouku play off nejdříve v osmifinále vyřadili silný pár David Weber – Iva Krausová, aby pak ve čtvrtfinále vyřadili ještě silnější pár Marek Svoboda – Dita Palušáková.

OBRAZEM: V Tuhani voněly guláše. Ochutnat přišly desítky lidí

V semifinále si ale nepřišli na Péťu a Zuzku Šimánkovi. Zápas o 3. místo hrát nemuseli, protože jejich soupeři Dan Bednář – Šárka Melicherčíková do mače o 3. místo pro vysokou únavu nenastoupili. Krásné 3. místo v celém turnaji posunulo Míšu s Renčou v průběžném žebříčku smíšených párů na zatím 4. místo. Míša s Renčou tak mají šance útočit na nejvyšší příčky a to již na dalším smíšeném turnaji. Děkuji Míšovi s Renčou nejen za sportovní výkony, ale také za jejich příspěvek k celkově skvělé náladě v rámci celého turnaje.

Semifinalistou turnaje se stal pár Dan Bednář – Šárka Melicherčíková. Oba sympaťáci a manželé spolu rozjeli turnaj ve velkém stylu. Ve skupině porazili všechny svoje soupeře, kdy ve 3 zápasech ztratili jen 2 gamy. Svoji formu potvrdili také v osmifinále a ve čtvrtfinále, kdy vyřadili nasazený pár Martin Kroupa – Blanka Bílková.

V semifinále ale nevyzráli na pár Petr Růžička – Nikol Porazilová. Do zápasu o 3. místo pak již nenastoupili pro velkou fyzickou únavu. Přesto je první účast tohoto sympatického páru v takto velké konkurenci příslibem do dalších turnajů. Mám velkou radost z účasti Šárky a Dana v našem turnaji a moc si přeji, aby si našli čas i na další smíšené turnaje v rámci halové série, kde budou řádně prohánět favority a míchat celkovým pořadím.

Ve čtvrtfinále si zahrály páry Marek Svoboda – Dita Palušáková, Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková, Martin Kroupa – Blanka Bílková a Vladimír Pulkrábek – Irena Borovcová. Všichni tito hráči a hráčky již vědí, jaké to je hrát o nejvyšší příčky. V naší sérii smíšených párů je ale tak vysoká konkurence, že ani nejvýše nasazené páry to nemají snadné a musí bojovat o co nejlepší výsledky v každém mači. Poražené čtvrtfinálové páry se tedy nemají za co stydět, protože ani ti nejlepší hráči nedokážou v této konkurenci vyhrát každý mač nebo dokonce turnaj. Postup do čtvrtfinále celého turnaje je ale známka vysoké kvality páru a co se nepovedlo na turnaji v Lípě, může se podařit na jiném místě.

Zahradní slavnost ve Sloupu. Domov důchodců si připomněl 65. výročí založení

V rámci turnaje jsme sehráli také dolního pavouka. Je to šance pro páry, které se neprobojují mezi 8 nejlepších, aby si v rámci turnaje zahrály další mače se soupeři na srovnatelné úrovni. V dolním pavouku si nejlépe vedl pár Jirka Flégl – Lenka Fleklová, který v této části turnaji porazil všechny 3 svoje soupeře. Jirka s Lenkou ve skupině vyhráli jen 1 zápas a v osmifinále turnaje tak museli bojovat s nasazeným párem Martin Kroupa – Blanka Bílková.

I přes statečný odpor nedokázali Jirka s Lenkou nakonec na Martina s Blankou vyzrát. Vynahradili si to ale v dolním pavouku, kde ve čtvrtfinále po velké bitvě výsledkem 7:5 vyřadili pár Dušan Bouška – Jana Čápová, v semifinále si poradili s párem Luboš a Katka Krejčovi a ve finále po velkém boji porazili pár David Weber – Iva Krausová. Turnaj tak ukončili s kladnou bilancí 4 výhry a 3 prohry což je na první společný turnaj skvělý výsledek.

Finalisty dolního pavouka se stali David Weber – Iva Krausová. David s Ivčou sehráli výborný turnaj i když výsledky zápasů nebyly vždy kladné. Ve své základní skupině měli 2 nejlepší páry celého turnaje. A s oběma prohráli shodně 3:6. V osmifinále znovu po velkém boji podlehli nasazenému páru Michal Mašek – Renata Slabá. V dolním pavouku bez větších potíží postoupili až do finále, kde si znovu po velké bitvě nepřišli na pár Jiří Flégl – Lenka Fleklová. Je tedy vidět, že David s Ivčou, pokud vydrží spolu hrát i další turnaje mají velký potenciál stát se černým koněm každého dalšího turnaje a jejich soupeři se rozhodně mají na co těšit.

Celkové 3. místo v dolním pavouku obsadil pár Tomáš Skružný – Lenka Vlasáková. V rámci celého turnaje se Tomáš s Lenkou prezentovali jako kvalitní pár. Tomáš se poprvé setkal s povrchem koberec, protože do té doby byl zvyklý hrát jen na antuce. V průběhu turnaje se ale výkon páru a jeho výsledky začaly zlepšovat. Na výhru v osmifinále to ještě nestačilo, zato ale dokázali vyhrát čtvrtfinále dolního pavouka a pak také zápas o 3. místo. Je tedy jen otázkou času, kdy se oba sympaťáci a pohodáři sehrají do ještě lepší tenisové formy a začnou svoje soupeře ještě více zlobit a porážet.

Euro Hry Doksy nabídly sportovní všestrannost. Lentilky z Ústí braly šesté místo

Semifinalistou dolního pavouka se stali otec a dcera Luboš Krejča – Katka Krejčová. Další sympatický pár, který si turnaj užil, i když ne ve všech zápasech se jim dařilo podle jejich představ. Přesto můžu hodnotit výkon Luboše a Katky jako velmi dobrý a s nadějí na další výkonnostní vzestup. Oba mají před sebou další turnaje a tak je jen na nich, jak se k těmto výzvám postaví a začnou ještě více promlouvat do celkového pořadí turnaje.

Pochvalu za předvedené výkony si zaslouží také páry, které se neprobojovaly v dolním pavouku mezi 4 nejlepší páry. Děkuji tímto párům Jan Kosťun – Nikola Sýkorová, Radek Čapek – Michaela Obluková a Dušan Bouška – Jana Čápová. Ani jeden z těchto párů nevypustil v zápasech byť jediný míček. Někdy chybělo k výhře trochu více sportovního štěstí. Občas hrála roli také únava z náročného programu celého týdne. Přesto si tyto páry zaslouží velkou a ještě větší pochvalu. V rámci turnaje skvěle zapadly přispěly k úžasné přátelské atmosféře. A také díky těmto párům se turnaj celkově velmi vydařil.

Závěrem ještě jednou děkuji všem 15 smíšeným párům za jejich celkový přínos k úspěchu turnaje. Velké poděkování patří také Lucii Synkové a její kolegyni za vzorně připravené občerstvení a zázemí. Všem ostatním hráčům a hráčkám jen posílám tuto výzvu. Přijďte si k nám zahrát, přijďte mezi nás. Každý pohodový hráč i hráčka u nás rychle zapadnou a najdou si tu velmi rychle nové kamarády a kamarádky. Naše turnaje přispívají k tomu, že se díky nim setkává a seznamuje řada lidí, kteří by se nebýt našich turnajů nikdy v životě nepoznali. Máme spoustu příkladů kdy se na našich turnajích stali z mnoha hráčů a hráček opravdu velcí přátelé. Využijte proto naší nabídky a zapojte se do naší tenisové party, tenisové rodiny. Rádi Vás vždy uvítáme a rádi pro Vás připravíme tyto turnaje, které přispívají k šíření pohody, přátelství, lásky a míru mezi lidmi. A v dnešní době právě toto potřebujeme ze všeho nejvíc! Těšíme se na Vás všechny, přijďte si určitě zahrát. Sledujte naše stránky www.tenisovarodinaspolek.com.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina