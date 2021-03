Děti pozorovaly jednu hodinu své ptačí krmítko (buď u školy, doma nebo kdekoliv venku). Počítaly jednotlivé druhy ptáčků, které na krmítko během hodiny přiletěly. Své pozorování pak zpracovaly do pracovních listů. Druháci dokonce pozorovali krmítko on-line na interaktivní tabuli. Díky aktivnímu pozorování volně žijících živočichů budou děti více motivováni k jejich ochraně. Vždyť je co pozorovat!

Do Ptačí hodinky, kterou už potřetí pořádala Česká společnost ornitologická (ČSO), se po celé republice zapojilo 27 tisíc lidí, což je o 6 tisíc víc než loni. Pomocí dlouhodobého projektu občanské vědy ornitologové ve spolupráci s velkým množstvím dobrovolníků zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají.

Na Českolipsku se akce zúčastnilo 460 dobrovolníků. Celkem napočítali 7 828 ptáků

Sýkora koňadra si ve třetím ročníku upevnila pozici na pomyslném trůnu. Statistiky už potřetí s přehledem ovládla. „Žádný jiný pták nelétal na krmítko častěji než sýkora koňadra. Zaznamenalo ji 85 % sčitatelů. Na druhém místě, s výskytem na 66 % krmítek, byla sýkora modřinka,“ říká koordinátorka Ptačí hodinky Alena Skálová.

Skokanem roku byl čížek lesní, který se vyhoupl z loňského čtyřiadvacátého místa na deváté. „Letošní zima je na čížky opravdu bohatá, a to nejenom u nás. Více čížků pozorovali také účastníci sčítání v Rakousku a Bavorsku, které probíhalo ve stejný termín jako česká Ptačí hodinka. Během ní čížci přilétli na 14 % krmítek, loni to byla necelá 3 %. Důvod je ten, že velká hejna čížků ze severu zaletují zimovat do střední Evropy v nepravidelných intervalech,“ vysvětluje Skálová.

Zdroj: Josef ČmelVíce jsme letos zaznamenali také například kosů černých. „Kosi v roce 2020 přilétli na 50 % krmítek, letos jsme je viděli na 57 % krmítek,“ dodává Skálová.

Třetího ročníku sčítání ptáků na krmítkách od 8. do 10. ledna se zúčastnilo 27 tisíc lidí z celé republiky, kteří pozorovali 538 tisíc ptáků. Ptačí hodinka tak poprvé překonala hranici půl milionu spatřených opeřenců. „Díky velkému množství dat od dobrovolníků zjistíme v horizontu několika let, jací ptáci ubývají a přibývají. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se situace vyvine v příštím roce. Každopádně na příkladu čížků i kosů vidíme, proč je důležité sčítat několik let po sobě – jen tak zjistíme, jestli se jedná o krátkodobé výkyvy nebo skutečně dochází k dlouhodobým změnám,“ vysvětluje Skálová.

Připomíná, že podle metodiky museli pozorovatelé na místě setrvat hodinu a zaznamenat vždy nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců každého druhu. „Stejně jako loni viděla polovina účastníků na svém krmítku 6 a více druhů ptáků. Nejvíce ptačích druhů (45) během své Ptačí hodinky zaznamenal účastník z Opatovce na Svitavsku. V průměru během jedné hodiny přiletělo téměř 29 opeřenců,“ říká Skálová.

Na necelá 3 % krmítek nepřilétli během 60 minut žádní ptáci. „I taková pozorování jsou velmi cenná – pomáhají nám zjistit, kde ptáci naopak chybí,“ doplňuje Skálová.

Čtvrtý ročník sčítání ptáků na krmítkách uspořádá Česká společnost ornitologická 7. – 9. ledna 2022.

Jana Mašková, ZŠ Dubá

Česká společnost ornitologická