Naši školu, VOŠ a SŠ Nový Bor, reprezentovali vítězové školního kola Jan Rozum a Julie Pokorná, žáci druhého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Soutěžilo se ve třech kategoriích: mladší a starší žáci, recitační skupiny.

Oba žáci spadali do kategorie mladších žáků do 18 let a umístili se nejlépe, jak mohli. Julie Pokorná získala 1. místo a Jan Rozum 2. místo. Oba postoupili do krajského kola.

Barbora Kulíková, VOŠS a SŠ Nový Bor