Začínáme s řezem rybízů a angreštů. Odstraňujeme nejstarší větve a nahrazujeme je mladými silnými výhony. Jestliže mrzne, počkáme, máme čas do poloviny března.

Ředkvičky jsou jednou z nejranějších a nejoblíbenějších zelenin pro svůj atraktivní tvar, vybarvení a výjimečnou chuť. Navíc jsou velmi zdravé, oceníme je především v jarním období, protože jsou jedny z prvních, které vypěstujeme na zahrádce. Obsahují mnoho vitamínu C a minerálních látek, především hořčík a vápník. Typickou kořenitou chuť způsobuje hořčičný olej. Rané odrůdy ředkviček vyséváme do teplého pařeniště již v únoru, kde je rychlíme pro sklizeň ve druhé polovině března.

Do studeného pařeniště můžeme vysévat již v polovině března. Ředkvičky mají velmi krátkou vegetační dobu, od výsevu do sklizně potřebují 30 až 40 dní. Na rozdíl od jiných zelenin koření velmi mělce. Dobře se jim daří v humózní půdě, dostatečně zásobené pohotovými živinami. Ředkvičky také vyžadují po celou dobu růstu dostatek vláhy. Pro rané rychlení je možné doporučit hned několik odrůd: Duo, Vinara F1, Lidka, Prima, Kvarta a další.

Příprava bramborové sadby – jedním z důležitých předpokladů pro ranou sklizeň brambor je příprava předklíčené nebo dokonce zakořenělé sadby. Koncem února až začátkem března umístíme hlízy do lísek, tak aby korunková část s více očky směřovala vzhůru. Lísky je nutné umístit do světlé místnosti a až do doby výsadby je mít v teplotě kolem 14 °C. Brambory by měly vytvořit silné klíčky dlouhé přibližně 2 až 3 cm. Pro ranou sklizeň jsou vhodné odrůdy: Velox, Leoni, Rosara a další.

V poslední době je velmi oblíbený rakytník řešetlákový, nejprve je nutné vybrat si kvalitní sazenice. Protože se jedná o dvoudomou rostlinu, musíme koupit sazenice samičí a rostlinu samčí – opylovací. Pyl se přenáší větrem a opylovač proto umístíme vždy po směru větru. Oblíbenou odrůdou je velmi plodná Lejkora. K dispozici jsou nové odrůdy, jako například Sluníčko a další.

Předpěstováváme zeleninu (salát, kedlubny, květák, cibuli sazečku aj.), kterou budeme sázet do vytápěného skleníku. Od konce měsíce přidáváme i sazenice salátových okurek.

Petr Kumšta