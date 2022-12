Kvůli válce na Ukrajině, která trvá již od 24. února a vyhnala spousty Ukrajinců ze své země, byl náš osvědčený azyl v klášteře v Hejnicích těmito nešťastníky obsazen. Přesto nás v lázeňském domu na recepci s úsměvem uvítala bývalá recepční z kláštera v Hejnicích Zdenička a hned jsme byli jako doma. Pokoje dokonalé a strava, no co říct – prostě skvělá. Mělo to jen malou chybu.

Odpoledne nám naše předsedkyně Zofia nachystala překvapení – co to bylo? Přednáška na téma stravování pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), což jsme právě my. Všechny ty dobroty, co byly k obědu můžeme klidně zapomenout, nebo si vzpomenout jen někdy a zahřešit si. Vždyť víte – člověk je nádoba hříšná a nikdo není bez chyby. Můžu vás ale uklidnit, ani dosud publikované studie na téma výživy u RS se neshodnou na jednotné ideální dietě, lze však vysledovat určitá pravidla ve stravování a vyplatí se je dodržovat.

Všeobecně se doporučuje se v nejvyšší možné míře vyhnout vysoce průmyslově zpracovaným potravinám plným aditiv, trans mastných kyselin, vysokých dávek soli, přidaných cukrů a dalších příměsí nepřirozených látek. Vhodné je zaměřit se především na přípravu domácí stravy a jíst to, co vyrostlo ve vašem kraji a okolí. Myslím, že zdravý selský rozum vám ve výběru pomůže.

A jestlipak jste věděli, že hlavním úkolem ledvin je odstraňovat z těla odpadní látky, přijaté z potravin a tekutin. To bylo téma další přednášky. Že jsou ledviny zaměstnané jako čistička našeho těla, to je skoro všeobecně známé, ale co se nadřou, než přefiltrují za den okolo 230 litrů krve a odstraní močí přes 2 litry přebytečné vody a zplodiny metabolismu, to mohou posoudit možná pacienti s nemocnými ledvinami, odkázanými na dialýzu, kteří musí tuto pro nás samozřejmou

proceduru absolvovat v nemocnici, aby mohli i nadále fungovat. Proto je nutné se o ledviny dobře starat, dodržovat pitný režim, nevystavovat je toxinům a chronickému stresu. A nejlépe je nečekat na lékaře, ale začít u sebe. Změnit životní styl, nekouřit, omezit konzumaci alkoholu a kofeinu, příjem soli, udržujte ideální hmotnost a hlavně – POHYBUJTE SE. Kdykoli a kdekoli. Určitě vám to neuškodí.

Taky jsme se snažili. Fitness s nádherným výhledem na Jizerské hory byl bonusem našeho ubytování, vždy volně přístupný a vnější terasa poskytovala i místo pro naše debaty, přednášky, nebo jen místečko na opalování, protože nám počasí přálo. Co dodat – bylo nám zas dobře. Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům.

Irena Kozáková, Roska Česká Lípa