Do šití roušek se v uplynulých dnech pustily i zaměstnankyně Základní školy Jižní (Praktická a speciální) v České Lípě. A dodávají je potřebným.

Roušky předaly zástupkyně školy českolipské nemocnici. | Foto: Míša Baná

V minulém týdnu předaly téměř 300 roušek do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípá. Dalších 200 kusů roušek už dříve putovalo i do zahraničí, třeba do Itálie nebo Německa, a k celé řadě potřebných ve městě. Nutno dodat, že šijí za vlastní peníze a vlastního materiálu. Děkujeme!