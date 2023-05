Už třetím rokem se letos v květnu konaly kaprařské závody Peklo 2023. Původní myšlenkou pořadatele těchto závodů Petra Bobčíka, hospodáře místní organizace českého rybářského svazu Česká Lípa, bylo setkat se s partou nadšených rybářů a uspořádat tvz. srandamač v lovu ryb.

Už třetím rokem se letos v květnu konaly kaprařské závody Peklo 2023. Výtěžek pomůže malému Matějovi, který se přijel i s rodinou na závody podívat. | Foto: Eliška Bobčíková

První dva ročníky proběhly pod záštitou MO Česká Lípa a několika sponzorů na revíru Dubice 3, podrevír 9. Někdy mezi ukončením druhého ročníku a přípravou toho třetího vznikla myšlenka, že by se za startovné na tyto závody nepořídily věcné dary pro závodníky, ale přispělo by se na dobrou věc. Obrovským překvapením bylo, že nikdo ze závodníků nebyl proti, a tak se domluvilo, že po zaplacení nutných nákladů na závody se zbylá částka věnuje někomu, kdo to potřebuje.

Oslovili jsme maminku Matěje Brandejského, který trpí vážnou nemocí zvanou kongenitální myopatie. Nemoc spočívá ve svalové slabosti, kdy i klasické věci jsou pro něj problém, například nemůže vůbec běhat, schody zvládá s velkou námahou a neunese tašku s učením. Momentálně musí posilovat kromě celého těla i jazyk a tváře, protože má už i tam svaly povolené a tím i poruchu řeči. Matějovi by v pohybu moc pomohlo elektrokolo, na které jsme se rozhodli přispět.

Rybářské závody pro dobrou věc v číslech:



4 dny

67 hodin

14 týmů

28 závodníků

56 prutů

211,3 kg bodovaných ryb

2 rozhodčí

1 kuchař

1 myšlenka = pomoc pro Matěje

Když jsme závody plánovali, počítali jsme s částkou 10 tisíc, kterou bychom mohli věnovat. Čím víc se ale blížil termín závodů, tím větší vlna solidarity se zvedala a částka pro Matěje se začala zvětšovat. Co ale bylo úplně nejhezčí a největší překvapení pro nás všechny, že se na nás Matěj s maminkou a s celou rodinou přijel na závody podívat. Je to neskutečný bojovník, chytrý a šikovný kluk, prošel s námi všechna stanoviště a rybáři tak mohli vidět, že ta pomoc je skutečná.

A pak se to stalo. Vznikla spontánní akce a my jsme do kasičky pro Matěje vybrali dalších 9 100 Kč. Při předávání daru jsme se neubránili slzám, protože se nám podařilo něco neskutečného. V den vyhlášení výsledků závodů jsme Matějovi a jeho mamince předali šek na rovných 30 tisíc korun. Sen o novém elektrokole tak dostal jasné obrysy. Chtěli bychom tímto poděkovat všem rybářům a sponzorům (MO Česká Lípa, Hanybaits, Maxcarp, G.B.U., Tropic Liberec, Jan Dvořák – mobilní WC a rodina Floumova), kteří se na této akci podíleli. Jste neskuteční srdcaři a nedokážete si představit jakou jste nám a hlavně Matějovi udělali radost. Klobouk dolů před vámi a ještě jednou velké díky! Těšíme se na další ročník, který bude opět charitativní.

Eliška a Petr Bobčíkovi