Nepozornost za volantem, která je mnohokrát způsobena právě telefonem, v Česku za posledních deset let zabila 715 lidí, další tisíce byly těžce zraněny. V loňském roce si roztržitost při řízení vyžádala 60 obětí.

Nevěnování se řízení je jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod. Řidiči se zhruba 30–50 % doby, kterou stráví za volantem, dostatečně nevěnují bezpečné jízdě. Nejčastěji je rozptyluje rozhovor se spolucestujícími a manipulace s mobilem. Nejnebezpečnější je volba čísla, zvyšuje riziko nehody více než 12×.

„Řidiči sice vědí, že by telefon neměli při řízení používat, protože je to špatně, riziko toho, že nabourají, si ale vůbec nepřipouštějí,“ říká Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje. „Potřeba být na síti a neustále kontrolovat online svět nás nutí dívat se na mobil i během jízdy. Roste i počet případů, kdy řidiči natáčí videa nebo pořizují fotografie, což jde ruku v ruce s chytrými telefony. Logicky se nebezpečí dopravních nehod velmi zvyšuje. Kromě osvěty je na tento trend potřeba reagovat také zpřísněním trestů za telefon za volantem, podobně jako v zahraničí,“ upozorňuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP.

Trest by se měl zvýšit

Zákaz používání mobilních telefonů během jízdy platí v České republice od roku 2002. Pokuty ale nejsou příliš vysoké. „Pokud policisté přistihnou řidiče s mobilem v ruce nebo jej drží jiným způsobem, obdrží dva body bodového hodnocení řidičů a na místě zaplatí pokutu až tisíc korun. Ve správním řízení se pokuta může zvýšit na dva a půl tisíce korun. Vůbec nerozhoduje, jestli takový řidič telefonuje, píše SMS, nebo natáčí video.“ dodává Jan Frieser, vrchní komisař Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Vláda letos v srpnu schválila návrh změny bodového systému, pokud projde legislativním procesem, měl by začít platit v roce 2022. Nově by měli řidiči za manipulaci s telefonem během jízdy zaplatit na místě pokutu dva a půl tisíce korun, ve správním řízení až deset tisíc korun. Bodové hodnocení přestupku by se mělo zvýšit na dvojnásobek, šofér by tedy obdržel čtyři body bodového hodnocení řidičů.

Používání mobilu za jízdy významně zatěžuje pozornost v několika ohledech. Odhaduje se, že asi 90 % informací přijímá řidič zrakem. Pokud při jízdě píše SMS, či reaguje na sociálních sítích, zadívá se do mobilu průměrně na 4-5sekund. Z toho plyne extrémně dlouhá a nebezpečná takzvaná jízda poslepu, při rychlosti 50 km/h takto ujede mezi 55-70 metry, při rychlosti 130 km/h je to 140 až 180 metrů.

„Mnozí řidiči se mylně domnívají, že během jízdy zvládnou přijmout hovor nebo napsat zprávu. Jakmile ale svoji pozornost zaměří na mobil, nedokáží se už plně věnovat řízení a mohou pozdě nebo nebezpečně zareagovat na vzniklé dopravní situace, například nezvládnou včas zabrzdit, když do vozovky nečekaně vstoupí chodec nebo auto před nimi nečekaně zpomalí. Nepozorný řidič také snadno přejede do protisměru nebo přehlédne semafor,“ varuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Další překážkou je i manuální zatížení. Ruce musí během řízení zvládat mnoho úkonů pro ovládání vozidla. Pokud řidič drží v jedné ruce telefon, je tato funkce podstatně narušena. Prodlužuje se fyzická reakce a přesné vedení vozu zejména při krizových situacích.

V neposlední řadě je problémem také takzvané kognitivní zatížení. To znamená, že mobil zaměstná určitou část mozku. Jeho kapacitu je přitom nutné věnovat řešení dopravních situací a také předvídání. Pokud je tato pozornost rozptýlená, prodlužuje se doba psychické reakce a schopnost řidiče správně vyhodnocovat podněty i z běžného okolního provozu.

Zvýšit povědomí o bezpečnosti na našich silnicích se rozhodli i známé sportovní tváře z Libereckého kraje. Celkem šest tváří z Bílých Tygrů Liberec a Dukly Liberec podporuje kampaň, která upozorňuje na nešvary našich silnic. Cílem je upozornit na alkohol a drogy za volantem, nepozornost, nepřiměřenou rychlost, agresivitu, celospolečenské dopady nehod i na problematiku mladých řidičů. „Dopravní nehody mají i v našem kraji vážné následky, proto podporujeme a aktivně se zapojujeme do osvětové akce Sportovci pro BESIP. Naším cílem je oslovit hlavně začínající řidiče, aby zbytečně neriskovali na silnicích,“ doplňuje Martin Kadlec, tiskový mluvčí Bílých Tygrů Liberec.

Jan Polák, Tým silniční bezpečnosti