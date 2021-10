Na Mezinárodním sklářském sympoziu představí kolekci Tablewaru s názvem Underground.„Od pátku 1. 10. do soboty 2. 10. budeme na hutích Preciosa Lighting tvořit objekty, ze kterých vznikne nová kolekce Tablewaru za asistence místních sklářů. Inspirace ke vzniku této kolekcemá hned několik rovin. Tou první je fascinace unikátní sklovinou a touha s ní pracovat. Díky propojení zkušeností místního R&D (výzkum a vývoj) společnosti Preciosa s naší experimentální tvorbou vtělíme tomuto materiálu zcela nové struktury a docílíme jedinečných vizuálních podob. Použijeme sklovinu s příměsí vzácných zemin a oxidů, které při nasvícení UV světlem září. Druhou rovinu inspirace je tak i dílo samo o sobě. Chceme vytvořit Tableware, který člověka vtáhne do niterného dění svou osobitou podobou.“ říká Jan Salanský.

Na pozvání společnosti Preciosa Lighting se jí zúčastní i výtvarník a designér Jan Salanský. Nejedná se však o Janovu premiéru. Sklářského sympózia se zúčastnil již v roce 2015, kdy ještě jako student zaujal svou originální a svěží instalací. Letos na sympozium dorazí v doprovodu svého bratra Ondřeje, se kterým v těchto dnech zakládají společnost SALANSKY & Co. Zaměřit se hodlají na uměleckou tvorbu, design i instalace.

Mezinárodní sklářské sympozium přivádí do Nového Boru skláře z celého světa již od roku 1982 a ani letošní rok není výjimkou. Tato již tradiční akce proběhne v termínu od 30. září do 3. října.

