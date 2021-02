O podporu na své projekty už stihlo požádat přes 750 zájemců za celkem 130 milionů korun na bezmála 28 tisíc stromů. O dotaci až čtvrt milionu korun mohou lidé žádat do konce dubna letošního roku, ve výzvě zbývá necelých 80 milionů. Každý měsíc přibude okolo čtyřicítky zájemců. Detaily k podmínkám výzvy jsou na webu Fondu nebo na www.sazimebudoucnost.cz v sekci finance, kde se sbírají i další soukromé zdroje na podporu výsadeb.

Sázelo se i na Českolipsku. Novou ovocnou alej mají už více než rok v Tuhani – Obroku nebo v Chlumu, kde bylo vysazeno 80 ovocných stromů podél cest vycházejících z obce. O nové jabloně se rozrostl školní sad českolipské ZŠ Slovanka. Obecní sad života vznikl díky projektu v Brništi. Zaměstnanci obce společně s Podralským nadačním fondem ZOD a místními dobrovolníky vysadili celkem 150 ks ovocných stromů. Další alej v obci si pod patronát vzalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Povodí Ohře se pustilo do výsadby břehového porotu podél Panenského potoku, a to v Brništi, Luhově a Velkém Valtinově. Do kampaně se zapojili i žáci ZŠ Jablonné v Podještědí.

Cílem výzvy od začátku bylo nabídnout zájemcům jednoduchý mechanismus na podporu výsadeb listnáčů, včetně pořízení materiálu a zajištění důležité péče o nové sazenice. Jediná podmínka pro žadatele je prokázat vztah k místu výsadby, podporovány nejsou pouze projekty politických stran a hnutí. I díky tomu již na jaře zájemci vyčerpali prvních sto milionů, resort životního prostředí tak alokaci zdvojnásobil na dnešních 200 milionů korun.

