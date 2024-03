Přehlídka těch nejlepších severských filmů SCANDI se koná v kině Máj v Doksech od druhé poloviny ledna a exkluzivně zde probíhá až do konce dubna 2024. Diváci se mohou zúčastnit projekcí třinácti mimořádně kvalitních snímků ze všech pěti skandinávských zemí – z Norska, Švédska, Finska, Dánska a Islandu.

V úterý 30. dubna uzavře přehlídku SCANDI švédské romantické drama Elvíra Madiganová. | Foto: filmeurope.cz

SCANDI je vzhledem k množství filmů a jejich žánrové pestrosti zároveň největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou roku 2024 v dokském kině.

Na co se mohou diváci těšit v dubnu? Budou to poslední tři filmy přehlídky:

V úterý 9. dubna se mohou diváci těšit na adaptaci románu slavných spisovatelů Maj Sjöwallové a Pera Wahlööa, kriminální drama Muž na střeše. Režisér filmu Bo Widerberg, ovlivněný drsným stylem filmu Francouzská spojka, vytvořil mimořádnou podívanou, která se stala sětovou legendou a patří k základním dílům žánru noir.

Přesně za týden ve stejném čase (úterý 16. dubna) to bude dnes již doslova kultovní švédská originální a dojemná komedie Muž jménem Ove. Ove je tvrdohlavý vznětlivý bručoun, který pohrdá všemi kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja, terorizuje sousedy jako samozvaný strážce pořádku. Jednoho dne se to všechno úplně a hlavně nečekaně změní.

V úterý 30. dubna uzavře přehlídku SCANDI švédské romantické drama Elvíra Madiganová. Film byl natočen podle skutečných událostí tragédie z 19. století a dosahuje naprosto nových kvalit vizuální lyriky. Mladá cirkusová provazochodkyně a ženatý poručík se dvěma dětmi se rozhodli všeho vzdát a utekli na venkov. Jejich milenecká idyla však postupně ustupuje chudobě a zoufalství.

Díky záběrům jako z klasických obrazů zalitých sluncem a nezapomenutelné hudbě Mozartova klavírního koncertu je tato umělecká senzace 60. let nejúchvatnějším filmem režiséra Bo Widerberga.

Miloslav Lomič, Kino Máj Doksy